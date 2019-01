Bizalmatlansági indítványt szervez Theresa May ellen az ellenzék vezére

A brit alsóház január 15-én szavaz a megállapodásról, és a többség várhatóan nem fogja támogatni a Theresa May által javasolt megállapodást. Ezután lenne esélyes, hogy Corbyn előáll a kormány elleni bizalmatlansági indítvánnyal, de ha ezt leszavazzák (esélyesebb), akkor elvileg csak a megállapodás nélküli kizuhanás és a Theresa May által összehozott megállapodás egy picit finomított változatának elfogadása marad (esetleg a második népszavazás, de ezt May nem támogatja, ahogy Corbyn is vonakodik tőle). Erről bővebben tegnapi cikkünk:

Corbyn kijelentette: Theresa May brit miniszterelnök Brexit-megállapodása ellen fog szavazni a jövő héten a parlamentben. Szerinte csakis a Munkáspárt vezette kormány tudna olyan megállapodásra jutni az Európai Unióval, mely orvosolhatná a Nagy-Britanniában kialakult társadalmi széttagoltságot.(az 50-es cikkely szerinti kétéves kilépési időintervallum kinyújtását - a szerk.).A miniszterelnök korábban arra figyelmeztette a képviselőket, hogy ha kevesebb mint három hónappal a brit EU-tagság megszűnése előtt leszavazzák a megállapodást, azzal egy szervezetlen kilépést, de akár a Brexit elmaradását is kockáztathatják.Corbyn szerint ha May valóban bízik a megállapodás sikerében, választásokat kellene kiírnia, hogy az emberek dönthessenek róla.Az ellenzéki politikus újságíróknak azt mondta:Hozzátette: a Munkáspárt önmagában nem rendelkezik elegendő képviselővel a parlamentben ahhoz, hogy megnyerjen egy bizalmatlansági szavazást, ezért az alsóház többi képviselőjének szavazatára is szüksége van.