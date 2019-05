Bizonytalan lábakon áll a hazai inflációs fordulat - A forint gyengülése is bekavarhat

Javuló kilátások a világgazdaságban, de azért sok a kockázat

A 2018 végén, 2019 elején sorozatos csalódásokat okozó bizalmi indexek egy része a tavasz kezdetén óvatos emelkedést mutatott, ami felcsillantotta a reményt, hogy a 10 éve tartó növekedési ciklusnak még mindig nincs vége, csak egy újabb átmeneti lassulási szakaszban járunk - mondta el Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója egy mai sajtóeseményen.Alapesetben tehát mostanában érhetjük el az elmúlt időszakban tapasztalt gazdasági lejtmenet alját. Ennek megvalósulásához azonban rövid időn belül fordulniuk kellene a különböző üzleti bizalmi indikátoroknak, ami így igazolná, hogy az elmúlt időszakban egy ciklikus lassulásról, átmeneti gyengélkedésről volt szó, nem pedig egy tartós lejtmenet kezdetéről. Amennyiben viszont nem sikerül fordulniuk a bizalmi indexeknek rövid időn belül, akkor nőhet a negatív gazdasági forgatókönyvek bekövetkezésének valószínűsége.

Az Amundi világgazdasági növekedéssel kapcsolatos alapvető forgatókönyve jelenleg az, hogy az idei első féléves lassulást az év második felében, illetve jövőre gyorsulás követheti, amely elsősorban a feltörekvő régió jobb teljesítményének lesz köszönhető. Ehhez az 75%-os valószínűséget társítanak a szakértők. A kereskedelmi háború és (geo)politikai feszültségek árnyékában azonban nem elhanyagolható negatív kockázatokkal kell számolni, ezért nagyjából 20%-os valószínűsége van annak, hogy határozottabb gazdasági lassulás vár a világra a következő időszakban. Jelenleg meglehetősen alacsony, mindössze 5%-os eséllyel valósulhat meg egy olyan pozitív forgatókönyv, amely gyorsan javuló üzleti bizalommal és hamar rendeződő kereskedelmi viszályokkal számol.

Forián hangsúlyozta, hogy a piaci szereplők egyértelműen a kereskedelmi háborút tekintik a legnagyobb kockázatnak a világon. Az alábbi ábrán a BofA legfrissebb alapkezelői felmérésnek eredménye messze ezt hozta ki a legnagyobb veszélynek, utána jelentős lemaradással a kínai lassulástól való félelem és az amerikai politikai kockázatok következnek.

Az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint azonban van egy nagyon fontos szempont, ami segítheti a megállapodás elérését: mindkét félnek, a kínaiaknak és az amerikaiaknak is erős érdeke fűződik a gyors egyezséghez. Az USA-ban jövőre elnökválasztás esedékes, egy ilyen helyzetben pedig nagyon nem tenne jót Donald Trump elnök népszerűségének, ha a kereskedelmi háború eldurvulása miatt az USA gazdasága még jobban befékezne. A másik oldalon a kínai vezetés nagy erőkkel küzd a gazdasági lassulással és a szerkezetváltás levezénylésével, egy ilyen kényes helyzetben nyilván a minél gyorsabb megállapodás az érdekük. Mindenesetre a következő hetek-hónapok piaci fejleményei szempontjából kulcsfontosságú, hogy sikerül-e tető alá hozni Kínával a megállapodást. Ezzel párhuzamosan a kereskedelmi csatározás európai frontjára is nagyon kell majd figyelni, ahol a következő hónapokban intenzívebb pengeváltások várhatóak.A következő ábra az Amundi idei és jövő évi globális növekedési várakozásait tükrözi, amelynek hátterében a fent már tisztázott alapvető forgatókönyv áll: vagyis az év második felétől gyorsulás jöhet a világgazdaságban, részben a kereskedelmi feszültségek enyhülésének köszönhetően.

Látszik, hogy a fontosabb országok (régiók) többségében gyorsulás várható, ez alól azonban kivételt képez az Egyesült Államok. Az amerikai lassulással önmagában nincsen semmi baj, tekintve, hogy történetének egyik leghosszabb növekedési periódusában van, aminek természetes velejárója a jelenlegi ciklikus lassulás.

A másik nagy kivétel Kína, ahol a vezetés jelentős fiskális élénkítéssel igyekszik ellensúlyozni a lassulást. A viszonylag alacsony államadósság erre lehetőséget teremt, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a magánszektor óriási eladósodottsága (és az átláthatatlan árnyékbankrendszer) nem elhanyagolható kockázatot jelent az országgal kapcsolatban.Forián-Szabó hangsúlyozta, hogy a globális növekedési kilátásokat és a piaci hangulatot a tavasz első felében az is javította, hogy a jegybankok a lassulás jeleire viszonylag gyorsan támogató üzemmódba álltak át. A Fed verbálisan visszakozott a korábbi szigorításból, aminek hatására a befektetők pedig egyenesen kamatcsökkentést kezdtek árazni az USA-ban. Európában a monetáris politika egyértelmű lazító üzeneteket küldött a piacnak, Kínában pedig a monetáris lazítás mellé egy jókora költségvetési enyhítés is társult. A szakember szerint mindezek miatt május elejére olyan "idilli" helyzet alakult ki, amiben a növekedési kilátások halvány javulását a támogató üzemmódba kapcsolt gazdaságpolitika is segíti.Globálisan nincs komoly inflációs veszély, a lassulás és a strukturális átalakulások (pl. demográfia) miatt, ami így kényelmes helyzetbe hozta a nagy jegybankokat abból a szempontból, hogy nem kell sietniük a további szigorítással. Egyedül az USA-ban van jegybanki szempontból elfogadható infláció, a többi fontosabb régióban (országban) az inflációs számok elmaradnak a jegybanki céloktól. Emellett az infláció jövőbeli alakulására vonatkozó piaci várakozások sem tükröznek érdemi árnyomást.

Mi folyik a piacokon?

A részvénypiacok a májusi korrekció ellenére még mindig magas szinteken tartózkodnak, miközben a kötvényhozamok idén érdemi csökkenést mutattak, ami ellentmondásos információt közvetít a két piaci szegmens részéről. A kötvénypiaci folyamatok lassuló globális növekedésre utalnak, miközben a részvénypiacokon nincs jele efféle aggodalmaknak.

Megjegyzés: az MSCI World részvényindex és az amerikai 10 éves államkötvény-hozam alakulása.

Szintén a kötvénypiaci szereplők aggodalmát jelezheti, hogy az amerikai hozamgörbe meredeksége egyre kisebb, a hozamgörbe 10-2 éves időtávon bekövetkező invertálódása (negatív meredekségűvé válása) pedig a múltban megbízható recessziós előrejelző indikátornak bizonyult.

Ezért a jelenlegi hozamszintekből kiindulva jelenleg felfelé látunk nagyobb kockázatot, főleg az USA esetében érezzük rizikósnak, hogy a piac túlzottan alacsony kamatszintet áraz a Fed részéről.

Bár a május első felében megérkező hidegzuhany ismét vonzóbbá tette a részvényeket, de az egyes piacokat illetően nagyon fontos a differenciálás.

Ezt a látszólagos ellentmondást feloldhatja az a forgatókönyv, hogy a piac "aranyéveket" áraz. Vagyis, hogy a következő időszakban stabil növekedés mellett tartósan alacsonyan maradhatnak a reálkamatok, azaz fennmarad a támogató jegybanki politika. Ez megmagyarázhatja, miért nem idegesek túlzottan a részvénypiacok, miközben a kötvényhozamokban csökkenő trend figyelhető meg.Forián-Szabó szerint ugyanakkor a nemzetközi kötvénypiacok számára kockázatot jelent, hogy a befektetők nem számolnak az infláció feltámadásával, emiatt pedig szinte biztosra veszik a jegybankok tartós támogatását.- hangsúlyozta az Amundi befektetési igazgatója.- mondta.Az USA esetében a profitok bővülésére vonatkozó ambiciózus várakozások könnyen csalódást okozhatnak a befektetők számára, vagyis más térségekkel összevetve drágák lehetnek az amerikai részvények. Vannak ugyanakkor olyan régiók, melyek a makrogazdsági kép és az árazás szempontjából egyaránt vonzónak tűnnek. A feltörekvő részvénypiacokon például jó esélyt lát arra az Amundi szakértője, hogy az elmúlt évek tendenciózus alulteljesítését követően a következő években pozitív meglepetésben lehet részünk.

Mi a helyzet Magyarországgal?

Az Amundi alapforgatókönyve Magyarország számára is kedvező képet vetít előre. Idén még fennmaradhat a hosszabb távon tartható tempónál gyorsabb ütemű növekedés, utána viszont lassulás következhet.: a pozitív kibocsátási rés, a közel teljes kapacitáskihasználtság, a kifeszített munkaerőpiac és a trend feletti növekedés együttese ezt támasztja alá.

Ha az euróövezeti gazdaság lassulása a korábban vártnál tartósabbnak bizonyul, az igazolná a magyar jegybank inflációs forgatókönyvét, emiatt pedig nem is lenne szüksége jelentősebb monetáris szigorításra.

Az Amundi alapforgatókönyve azonban azzal számol, hogy az európai gazdaság kilátásai hamarosan javulásnak indulnak, a növekedés pedig gyorsulni fog. Ebben az esetben (főleg, ha a forint is gyenge szinteken, az euróval szembeni 330 feletti történelmi mélypontja közelében fog tartózkodni) kényes helyzetbe kerülne az MNB, hitelessége megőrzése érdekében ugyanis határozottabb szigorításra kényszerülhetne. A forint gyengülése ugyanis önmagában is növeli az inflációt.

Az MNB által tartósan nyomott szinten tartott piaci kamatok azonban "könnyű prédává" tehetik a forintot.

Elég, ha néhány nagyobb piaci szereplő ráérez arra, hogy a Monetáris Tanács próbálja elkerülni a kamatszint érdemi emelését, ebben az esetben könnyen megindulhat a forint elleni spekuláció.

A külső kereslet lassulása, illetve az EU-források csökkenése belátható időn belül eltüntetheti ezt a feszültséget. Ha azonban az európai lassulás nem következik be, az MNB-nek továbbra is fájhat a feje a túlfűtöttségi, illetve inflációs kockázatok miatt, a hazai munkaerőpiac feszítettsége miatt ugyanis a viszonylag magas bérdinamika alapesetben csak fokozatosan lassul, ami a nyomott európai infláció ellenére viszonylag magasan tarthatja a hazai fogyasztói árindexet.. A belső kereslet és ezen keresztül az infláció hűtése a lakossági megtakarítások állampapírba csatornázásán keresztül valósulhat meg, ez segítheti abban az MNB-t, hogy ne kelljen a piaci kamatszinteken akkorát emelnie. Az így kialakuló kettős kamatszint hatását tekintve egy szelektív monetáris szigorításhoz hasonlítható, melynek a költségei a jegybank helyett a közvetlenül a költségvetésben jelentkeznek, magasabb állami kamatkiadások formájában.A belső kereslet bővülése ellenére a külső egyensúly, illetve más sérülékenységi mutatók terén nem áll rosszul a magyar gazdaság, ami támaszt jelent a forint számára.- véli Forián-Szabó.Az Amundi szakértője szerint az EKB rendkívül laza monetáris politikája segít abban, hogy a forint jelképesnek is alig tekinthető szigorítással is megúszhat egy nagyobb összeomlást.A fentiek fényében alapesetben 10 bázispontos betéti kamat emelésre lehet számítani a júniusi MNB kamatdöntő ülésen. Amennyiben viszont a forint gyenge szinteken (történelmi mélypontja közelében) fog tartózkodni az euróval szemben, akkor egy szerény kamatemelésen túl erősebb jelzést adhat a jegybank a piaci szereplőknek a további szigorítással kapcsolatban. Ez segíthet megakadályozni a forint túlzott gyengülését. Ellenkező esetben viszont, ha a forint addigra visszaerősödik az euróval szemben, akkor elképzelhető, hogy júniusban semmilyen szigorító lépést nem jelent be az MNB.