Boris Johsont nagyon szeretik a britek

A férfiak 47 százaléka véli úgy, hogy Boris Johnson kiváló miniszterelnök lesz, a nőknek azonban csak 37 százaléka gondolja így.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató hálózat által a The Times című konzervatív napilap számára készített felmérés szerint a Konzervatív Párt egy hét alatt hét százalékponttal 32 százalékra növelte támogatottságát, a Munkáspárt pedig három százalékpontot javítva 22 százalékon áll. A Liberális Demokraták 19, a Nigel Farage vezette Brexit Párt 13, a Zöldek népszerűsége pedig 8 százalékos.A Konzervatív Párt támogatottsága a férfiak körében 23 százalékról 35 százalékra emelkedett amióta Boris Johnson váltotta Theresa Mayt a párt és a kormány élén, a nők között azonban csak egy százalékponttal nőtt, és 29 százalékon áll. A Munkáspárt támogatottsága viszont 19 százalékról 25 százalékra változott a nők körében.Mindezzel kapcsolatban a The Times a szerdai kiadásában azt írta, a Munkáspárt Donald Trump amerikai elnök brit kiadásaként akarja majd beállítani Boris Johnsont. Cat Smith, a Labour árnyékkormányának választási mozgósításért és az ifjúságért felelős államtitkárjelöltje az újságban megjelent véleménycikkében emlékeztetett arra, hogy az új miniszterelnök egyszer azt írta, a legjobb módja egy kolléganőtől érkező tanács kezelésének, ha "megpaskoljuk a hölgy fenekét, és útjára bocsátjuk". Felidézte azt is, amikor a politikus azt sugalmazta, hogy az egyetemre járó maláj nők száma azért növekszik, hogy így fogjanak maguknak férjet. Boris Johnson - még külügyminiszterként tett - kijelentései továbbá rontottak az Iránban bebörtönzött brit-iráni nő és anya, Nazanin Zaghari-Ratcliffe helyzetén - sorolta.A felmérés további részleteit ismertetve a lap megjegyezte, az eredmények arra utalnak, a hogy a Konzervatív Párt visszaszerezte elvesztett támogatóinak csaknem a felét a Brexit Párttól, és azoknak a választóknak az aránya, akik a legutóbbi, 2017-es parlamenti választásokon a torykra szavaztak, de most Nigel Farage pártját támogatják, 18 százalékos. A május végi európai parlamenti választások után még 42 százalék volt ez a szám.A Konzervatív Párt azonban még így is csak 2017-es támogatóinak 69 százalékát tudhatja maga mögött, az év elején - a Brexit Párt megalakulása előtt - még 89 százalékon állt ez a mutató.