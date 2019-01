Borzalmas állapotban van a német hadsereg egy friss jelentés szerint

Szívesen jelenteném, hogy beköszöntött a tavasz, és minden megújul, de az igazság az, hogy még mindig tél van

Bárcsak sok minden gyorsabban menne, de 25 év megszorításait és leépítéseit nem lehet alig néhány év alatt ellensúlyozni, ezért is fontos, hogy már lehet érezni a trendforduló első pozitív hatásait

Hans-Peter Bartels jelentése szerint komoly eredmény, hogy megszűnt a német újraegyesítés óta jellemző pénzhiány, a védelmi költségvetés évek óta lendületesen növekedik, 2016-ban 34,2 milliárd eurót (10 944 milliárd forint), 2017-ben 37 milliárd eurót, tavaly 38,5 milliárd eurót tett ki, az idén pedig már 43,2 milliárd eurót fordítanak a Bundeswehr működtetésére és fejlesztésére.- írta a parlamenti ombudsman, kifejtve, hogy a védelmi minisztérium által beharangozott trendfordulók ellenére továbbra is alapvető gondokkal küszködik a német hadsereg.Vonzereje is egyre enyészik, ezt jelzi, hogy tavaly csupán mintegy húszezren jelentkeztek a hivatásos katonákat foglalkoztató szervezethez, ami háromezer fős visszaesés az egy évvel korábbihoz képest, és minden eddiginél alacsonyabb szám.A gondok súlyosságát jelzi, hogy egy lövészeti kiképző bázison be kellett szüntetni az újoncok kiképzését, mert valamennyi golyóálló mellényt átcsoportosították egy NATO-küldetésre induló egység részére. Sisakból és bakancsból, de még alsóneműből sincs megfelelő mennyiségű, vagy minőségű - áll a jelentésben, amelyben a Bundestag felügyelete alatt működő Bundeswehr tagjai érdekeinek képviseletében is felszólaló ombudsman egy sürgősségi program beindítását kérte a védelmi minisztériumtól a katonák alapvető felszerelésének biztosítására.A járművek, technikai eszközök és a fegyverzet területén is súlyos hiányosságok mutatkoznak, a jelentés szerint a "hiánygazdaság" jellemző a Bundeswehr működésére. A haditengerészetnek (Marine) például egyetlen tengeralattjárója sincsen, amely teljes mértékben alkalmas bevetésre, a légierőnél (Luftwaffe) pedig az Eurofighter és a Tornado típusú harci gépek több mint 50 százaléka működésképtelen.A legnagyobb gondok közé tartozik a túlburjánzó bürokrácia, a Bundeswehrt egyszerre jellemzi a létszámhiány és a túlszervezettség - áll a jelentésben, amely szerint gyakran duplán végzik el ugyanazt a munkát, az egyszerű eljárásokat túlbonyolítják, a bevált módszereket fejlesztés címén átalakítják, és az egész szervezet egy bürokratikus labirintus, amelynek működésre révén a Bundeswehr agyonigazgatja magát.Urusla von der Leyen védelmi miniszter a jelentést kommentáló nyilatkozatában kiemelte, hogy az ombudsman megállapításai mindig is komoly ösztönzést jelentenek a nagyon dinamikusan növekvő seregnek.- tette hozzá a miniszter, rámutatva, hogy átlagosan hetente állítanak szolgálatba egy új páncélozott járművet, havonta egy repülőgépet vagy helikoptert, és évente egy hadihajót.A tárca kimutatása szerint a Bundeswehrnek jelenleg 181 274 katonája van, köztük 21 931 nő. Német egységek 14 külföldi küldetésben vesznek részt, mintegy 3000 fővel, a legnagyobb csoportot a NATO Eltökélt Támogatás (Resolute Support) nevű afganisztáni kiképző és tanácsadó missziójában szolgáló 1328 katona alkotja.