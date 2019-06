Borzalmas hírek jöttek Németországból - Folytatódik Európa vesszőfutása

A beruházások és a félkész termékek termelésének meredek visszaesése miatt a várt 0,4% helyett havi alapon szezonálisan kiigazítvaAz első négy hónap alapján 1,8%-kal esett Németországban az ipari termelés.Ezzel párhuzamosanAz export meredek esése mellett az import is 1,3%-kal esett.Mindezek alapján az ING Bank gyorselemzése nem fukarkodik a szavakkal és egyenesen azt írják, hogy borzalmasan gyengén indult a német gazdaság második negyedéve. Meglátásuk szerint az áprilisi exportszakadásban szerepet játszhatott az, hogy a Brexit első dátuma március 29. volt és azelőtt intenzív készletfelhalmozás látszott brit oldalon a no-deal Brexittől való félelem miatt, de ezután áprilisban visszaeshetett a britek irányába az export.Az áprilisi tények alapján erős májusi és júniusi adatokra lenne szükség ahhoz, hogy ne kezdjenek el ismét terjedni a recessziós félelmek a német gazdaságot illetően. Ezzel szemben viszont a Donald Trump által fokozott globális kereskedelmi háború (amerikai-kínai, amerikai-mexikói, és az autószektort illetően amerikai-német) a következő hónapokra sem sejtet túl sok jót.A májusi előzetes beszerzési menedzser indexek nagyon rosszul sikerültek Németországban főként a feldolgozóiparban és ezzel párhuzamosan a legfontosabb konjunktúra-index, az Ifo is csalódást keltőre sikeredett két hete.ami még kicsit optimistább is, mint a pénzügyi és gazdasági tárcák 0,5% körüli előrejelzése. A német jegybank szerint az idei második negyedévben akár kissé csökkenhet is a GDP, majd a harmadik negyedévtől élénkülés jöhet. A jegybank a 2020-as GDP-növekedési előrejelzését ma 1,6%-ról 1,2%-ra, a 2021-est 1,5%-ról 1,3%-ra rontotta.