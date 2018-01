Botrányok, kudarcok és a nagy siker: Így nézett ki Trump első éve

Siker és kudarc

A dollár index 2017. január elején lefordult másfél évtizedes csúcsáról, majd ezt követően gyakorlatilag egész évben esett.

Donald Trump 2016. novemberi megválasztását követően óriásit fordult a világ a befektetők körében, ugyanis hirtelen mindenki arról kezdett el beszélni, hogy Trump gazdaságpolitikai ígéreteinek (adócsökkentés, infrastrukturális beruházások) megvalósulása magasabb növekedési és inflációs pályára állítja majd az amerikai gazdaságot. A jelenség saját nevet is kapott: "Trumpflation", ami Trump nevét az inflációval kombinálja.

A dollár index A dollár index egy 6 elemű, súlyozott devizakosárral szemben mutatja a dollár erejének változását, a mutató fix bázisú, kiindulási alapja 1973 március. Az euró (58%), a jen (14%) és a font (12%) a három legnagyobb súlyú deviza, így a mutató elmozdulását is elsősorban a dollár velük szemben mutatott teljesítménye határozza meg.

Obamacare: az igazán nagy pofon

Senki sem gondolta volna, hogy az egészségügyi rendszer ennyire bonyolult lehet.

A kudarc azért volt igazán fájdalmas, mivel rávilágított arra, hogy hiába van Trump pártjának többsége az amerikai törvényhozás mindkét házában, nem tudja a korábban várt módon érvényesíteni akaratát.

A siker: indulhat a pénzosztás

rendelkezett a társasági adókulcs csökkentéséről,

lehetőséget teremtett az amerikai multinacionális vállalatoknak, hogy kedvezményesen hazavigyék külföldön parkoltatott nyereségüket,

mérsékelte a személyi jövedelemadó kulcsokat és átalakította az adóalap-csökkentő levonások rendszerét,

eltörölte az Obamacare egyik sokak által vitatott pontját, az úgynevezett "individual manadate"-t, pontosabban az ehhez kapcsolódó bírságot. Ennek lényege, hogy 2014-től kezdve - néhány kivételtől eltekintve - az összes amerikai állampolgárnak kötelessége volt egészségbiztosítást kötnie. Azok, akik ezt nem tették meg, komoly bírsággal szembesülhettek. Az akkori kormány ezzel a negatív ösztönzővel akarta az egészségbiztosítási piacra kényszeríteni az egészséges (és tehetős) embereket, csökkentve a prémiumokat a beteg (alacsonyabb jövedelmű) emberek számára (a kockázatmegosztásnak köszönhetően).

megnövelte azt az összeghatárt, amely felett egy örökösnek fizetnie kell a rá hagyott ingatlan után.

A kiábrándulásban szerepet játszottak az elnök belpolitikai botrányai is: a legnagyobb visszhangot Oroszország amerikai elnökválasztásokba való beavatkozása kapta, pontosabban az, hogy Trump mennyire lehetett érintett a dologban. Ezen felül sokszor szóba kerültek vállalkozásaiból fakadó érdekkonfliktusai is. De azért nem csak erről szólt az év, ugyanis gazdaságpolitikai színtéren is bőven voltak történések.Trump jó esélyekkel indult, hogy leszámoljon az elődje nevével fémjelzett egészségügyi reformmal, amely elmondása szerint kész katasztrófa, a rendszer ugyanis pazarló, és jelentős költségeket ró az amerikai adófizetőkre., februárban aztán olyat nyilatkozott, ami azóta szállóigévé vált, és egyben előrevetítette, hogy nem lesz olyan egyszerű leszámolni Obama elnök hagyatékával.- fogalmazott akkor.Az igazi mizéria tavasszal kezdődött, amikor is a republikánus párt több új reformjavaslattal is előállt,. Az ellenállás elsődleges oka az volt, hogy az amerikai Kongresszusi Költségvetési Bizottság becslései szerint (2026-ig bezárólag)Donald Trump legnagyobb sikere egyértelműen adócsomagjának decemberi elfogadása volt, miután a végső szenátusi szavazáson minden párttársa felsorakozott mögötte. Az utóbbi évtizedek legnagyszabásúbb adóreformja többek közöttA csomag heves vitát váltott ki a két politikai tábor között.. Ezt azzal indokolták, hogy a kormány várakozásai ellenére az intézkedések nem fogják önmagukat finanszírozni, a, vagy éppenséggel olyan területekről kell forrást elvonni, mint az oktatás vagy az egészségügy. A Commerzbank elemzőinek ábráján látszik, hogy a Congressional Budget Office (CBO) számításai szerint hogyan duzzadhat majd az amerikai államadósság a reform hatására (fekete vonal) az alappályához képest (sárga vonal).

Amiben nem történt semmi

Még nem az adócsökkentés gazdasági következményeiből adódik, de a költségvetési és adóssághelyzet kapcsán érdemes megemlíteni, hogy éppen mától lépett életbe a költségvetési leállás (shutdown) , miután az Egyesült Államokban a szenátus nem szavazta meg az előírt éjféli határidőig a kormányzati hivatalok és ügynökségek munkájának finanszírozását biztosító törvényt.A leállás nem egyedülálló az amerikai állam életében, bár nem is gyakori. Legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy finanszírozás híján a kormányzati hivatalok és ügynökségek leálltak. Akkori ez tizenhat napig tartott.Egy másik fontos kampányígérete az volt Trumpnak, hogy. Erre óriási szükség lenne, a CBO adatai alapján ugyanis 2010 óta jelentős mértékben csökkent az infrastruktúra-fejlesztésre szánt források összege (sárga vonal, milliárd dollárban kifejezve), miközben a fenntartásra (fekete vonal) is alig jutott több pénz.

Az ígéret ellenére eddig érdemi előrehaladás nem történt ezen a téren, pedig az infrastrukturális fejlesztések szükségességében a demokraták és a republikánusok is egyetértenek, ami nagyon kevés dologról mondható el.Bár nem nagyon halad a dolog, Trump nem tett le nagyszabású tervéről. Jelen állás szerint úgy fog kinézni a program, hogy, a többit a tagállamoknak, illetve magánbefektetőknek kellene összedobnia. A Commerzbank szakértői ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy, ugyanis megszűnt a magánszemélyek számára az a lehetőség, hogy a szövetségi államnak fizetendő személyi jövedelemadóikból levonják a tagállami adókat, ezért minden tagállami adóemelés komoly terhet róna az emberek nyakába. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a köz- és a magánszféra közreműködésével megvalósuló beruházási projektek még nagyobb adminisztratív terhet jelentenek, ami tovább lassítja a folyamatot.