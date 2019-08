Brexit: "alkotmányos merénylet" Johnson terve, nagyon kiakadt a parlamenti elnök

Utóbbi kifejezést használta a parlament alsóházának kormánypárti (!) elnöke is, aki egyébként már korábban is azt mondta: kifejezetten rossz néven venné, ha Johnson úgy akarná leszerelni az ellene szövetkező képviselőket, hogy egyszerűen elnyújtja a parlamenti ülésszak szünetét. Most John Bercow szerinta Reuters tudósítása szerint, aki szerint alapvetően fontos, hogy a parlament el tudja látni a kormány ellenőrzésének feladatát, így ha ezt ellehetetlenítik, az egyértelműen nem demokratikus eljárás.Közben Simon Clarke jelenlegi junior pénzügyminiszter azt mondta:, mert az elmúlt 400 évben nem volt olyan hosszú ülésszak, mint eddig idén és az október 31-i Brexithez közeledve teljesen indokolt, hogy a királynő beszéde (amely a reménye szerint majd a Brexit utáni feladatokat jelöli ki a parlament számára) csak október 14-én hangozzon el.Nicola Stuergeon, Skócia első miniszterelnöke szerint Johnson lépése azt mutatja, hogy tényleg meg fogja csinálni a no-deal Brexitet, így tehát ha a parlament a jövő heti ülésnapok egyikén nem állítja meg őt (bizalmatlansági indítvánnyal), akkormert szerinte egy ilyen lépés után nyilvánvalóan fel kell tenni a kérdést, hogy ki meddig tudja még támogatni a kormány munkáját. Grieve szerint tehát a mai lépéssel nőtt a bizalmatlansági indítvány rövid távú benyújtásának esélye a kormány ellen.