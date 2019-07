Brexit: Boris Johnson költekezésbe kezdett és "háborús kabinetet" alakított

Az egész kormánygépezet erre a lehetőségre készül

Az összegből 500 további határőrt állítanak munkába.

- idézett a BBC egy kormányforrást, ugyanakkor megjegyezve,, amivel a korábbi alku felvizezésére próbálják rábírni Brüsszelt. Az Európa Unió vezetése egyelőre azonban továbbra is azt mondja, hogy a nehezen tető alá hozott egyezményt már nem lehet újratárgyalni.Az előző brit kormány már négymilliárd fontot különített el a "no-deal brexitre" és most további egymilliárddal egészítik ki az összeget. Az extra pénzből finanszírozzák például azt a "példa nélküli információs kampányt", amelynek célja, hogy felkészítsék az állampolgárokat és a vállalkozásokat a szabályozatlan kilépésre - írta egy hétvégi cikkben Sajid Javid új pénzügyminiszter.Javid azt hangsúlyozta, hogy a brit kormány még mindig szabályozott kilépést akar, de "jó alkut akarnak", amely "megszünteti az antidemokratikus ír határgaranciát". "Ez jobb lenne Nagy-Britanniának és jobb lenne az EU-nak is, és már folyik a munka, hogy ezt megvalósítsák" - állította a Sunday Telegraph című lapba írt cikkében.Brit keményvonalas konzervatív politikusok már régóta bírálják az amúgy brit kérésre a válási megállapodásba emelt ír határgaranciát. Ennek lényege, hogy a brit-európai vámunió ideiglenes fenntartásával garantálnák az ír-északír határon át az ellenőrzés nélküli, szabad forgalmat. A bírálatokat emellett Brüsszel felé fogalmazzák meg, és úgy tesznek, mintha az ír kormány nem lenne érintett a vitás pontban.A Brit Gyáriparosok Szövetsége közben már többször is katasztrofálisnak nevezte az alku nélküli brexitet, és megismételte: a szigetország nem áll készen az eshetőségre, de értékelte, hogy a kormány legalább válságtervezésbe kezdett. Tanulmányuk szerint27-ből 24 brit ágazatban fennakadásokat okoz majd a szabályozatlan kilépés.A szervezet szerint ugyanakkor az Európai Unió sem készült fel a kemény brexit hatásaira, sőt Nagy-Britannia "előrébb tart a tervezésben".A Sunday Times című lap közben azt írta, hogy Boris Johnson hat kulcsminiszterből álló "háborús kabinetet" állított fel, melynek feladata: mindenáron elérni, hogy október végére megvalósuljon a brexit."Az új miniszterelnökkel és egy immár világos küldetéssel, október 31-én kilépünk az EU-ból. Nincs feltételes mód, nincsenek kifogások. Nincs több késlekedés. A brexit megtörténik" - jegyezte meg a lapba írt cikkében Michael Gove kabinetminiszter, akinek feladata a szabályozatlan távozásra való felkészülés tervezése.