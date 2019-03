Brexit: ebből most csúnya brit megalázás néz ki

Az ITV általában jól értesült riportere szerint közel 100% az esélye annak, hogy a brit kormánytöbbséget adó Északír Unionistákkal (DUP) nem jön össze az alku a héten, azaz továbbra sem támogatják a Theresa May kormányfő által összehozott brit kilépési megállapodást. Emiatt megugrott az esélye, hogy May nem meri harmadszorra is a parlament alsóháza elé vinni a kilépési megállapodás szövegtervezetét, hogy azt hagyják jóvá.

A brit parlament alsóházi vezetője, John Bercow, arra figyelmeztetett a Reuters alapján: a szabályok szerint ugyanarról, vagy nagyon hasonló kérdésről/jogszabályról nem lehet kétszer szavaztatni, márpedig a May-féle kilépési megállapodás múlt héten 149 fős többséggel elutasított verziójához képest May nem tud másfajta verziót újra a parlament elé vinni (hiszen az EU már nem tárgyal a kérdésről).

Ez esetben az egyetlen következetes lépés az EU-tól csak az Egyesült Királyság megalázó "kirúgása lenne" az EU-ból, azaz annak jelzése, hogy nem adnak több haladékot.

Emlékeztetőül: múlt héten a brit alsóház csekély többsége (312:308) megszavazta azt, hogy semmilyen körülmények között nem engedik meg, hogy a megállapodás nélküli kizuhanás megtörténjen. De ez nem elég, ehhez cselekedni is kell. Így tehát ahhoz, hogy ez tényleg ne történjen meg, a parlament többségének igenis meg kell szavaznia May kilépési megállapodását. A fenti esetben ugyanis az EU 27 másik tagállama felőli üzenet egyértelmű lenne: hajthatatlanok vagyunk, nem akarunk tovább tárgyalni, nem vagyunk partnerek az alapos indok nélküli halasztásban, azaz az időhúzásban, amire eddig a brit belpolitika jórészt épült.

Mindez tehát azt jelenti, hogy tényleg az utolsó pillanatig fokozódhat még a bizonytalanság a Brexit ügyében a következő másfél hétben és nem az EU-csúcs a végső döntési pont a Brexit-históriában.

Mindkét fejleményre első reakcióként esett a font, a dollárral szemben 1,32 alatt járt a kereskedés. Ennek oka, hogy, és így May ezt "lobogtatva" tudja kérni az EU-csúcs pénteki napján azt, hogy a tagállami vezetők egyhangúan hagyják jóvá a pusztán technikai jellegűnek bemutatott Brexit-halasztást legfeljebb június 30-ig.Amint délelőtti forgatókönyv elemzésünkben levezettük: amennyiben May nem terjeszti a parlament elé a megállapodást, a brit politika lényegében beismeri: képtelen arra, hogy bármilyen megállapodás mögé politikai többséget szerezzen (és ezért a Brexit hosszabb elhalasztásának kérését kezdeményezi).Ebben az esetben a brit belpolitikának már csak néhány napja lenne arra, hogy a március 29-én éjfélkor bekövetkező megállapodás nélküli Brexitet el tudja kerülni. Ennek módja az lenne, hogy még ezt megelőzően újra a parlament elé viszi May a saját megállapodási szövegét (ha Bercow engedi azt megszavaztatni) és azt üzeni a képviselőknek: vagy elfogadjátok ezt a megállapodást, vagy anélkül esünk ki az EU-ból.csak a Brexit 1-2 évre szóló halasztását ajánlják fel/hagyják jóvá nekik. Ebben az esetben pedig meg kellene rendezniük nekik is az EP-választásokat és így jó időre az EU-ban ragadna az ország.Ha ez az utolsó pillanatos brit parlamenti jóváhagyás megtörténik március 25-29. között, akkor egy hétfő délutáni brüsszeli kiszivárogtatás szerintNem kell tehát összehívni hozzá rendkívüli EU-csúcsot, írásos felhatalmazással, vagy esetleg telefonkonferencia keretében a szükséges jogi procedúrát végig tudja csinálni Brüsszel. A Reutersnek névtelenül nyilatkozó uniós diplomata szerint