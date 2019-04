Brexit: egyéves rugalmas hosszabbítást javasol az Európai Tanács elnöke

Tusk a Brexit-tárgyalások kezdete óta megengedő volt a brit féllel kapcsolatban, és most is gáláns ajánlatot tesz le az asztalra. Az EU-ban való hosszú időre történő beragadástól félő (keményvonalas és puhább) Brexit-párti politikusok egy része számára a meghosszabbítás rugalmas jellege megnyugtató lehet. Ugyanakkor arra továbbra sincs válasz, hogy a brit fél hogyan tudja meggyőzni az uniós vezetőket arról, hogy érdemes tovább folytatni a hercehurcát. A szinte heti gyakoriságú EU-csúcsoktól ugyan megszabadulhatnak, de a britek bekerülnének az újabb európai parlamenti választási ciklusba, és további bizonytalanságot hordozna az újabb költségvetési ciklusban való részvétel, ami a rövidesen intenzív szakaszába lépő tervezési időszakban nagyon nem hiányzik az EU-nak. Ahogy tegnap is fejteggettük, továbbra is négy lehetséges kimenet van:

1. A brit kormány és ellenzék tárgyalásai többségi parlamenti jóváhagyást eredményeznek valamilyen Brexit-formának. Ennek sikere meglehetősen bizonytalan. (Kérdés: ez olyan-e, ami az EU számára megfelel.)

2. A britek feladják az erőlködést és az ezzel ellentétes parlamenti határozat ellenére a megállapodás nélküli Brexitet jelentenek be az EU-nak.

3. A britek hosszabbításért folyamodnak, de az ajánlatot az EU vezetői elutasítják, és így lesz megállapodás nélküli Brexit. (Ennek esélyét csökkenti, hogy az EU mindeddig arra törekedett, hogy ne neki kelljen kimondania, hogy a briteknek menniük kell.)

4. Az EU és a britek megállapodásnak a hosszabbításról, Nagy-Britannia még egy ideig EU-tag marad, annak minden bizonytalanságával együtt, és folytatódik a Brexit-saga.