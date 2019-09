Brexit: elbukott a kormány, új választásokat kezdeményez Johnson

Mi jöhet most?

Elfogadta a londoni alsóház harmadik olvasatban, vagyis végleges formájában szerda este azt a törvénytervezetet, amely megtiltja Boris Johnson miniszterelnök konzervatív párti kormányának Nagy-Britannia rendezetlen, megállapodás nélküli kiléptetését az Európai Unióból. Ezzel a rendezetlen Brexit legegyszerűbb forgatókönyve, miszerint Boris Johnson október 31-én Brüsszelben bejelenti, hogy az Egyesült Királyság elfogadott megállapodás hiányban is kilép az Európai Unióból, meghiúsult.Johnson beváltotta az ígéretét, és előrehozott választások kiírását kezdeményezte. Az október 15-i dátum nagyon közel van az október végi határidőig, így nem csak az a nagy kérdés, hogy az új kormány milyen összetételű lesz, hanem az is, hogy lesz-e neki elég ideje bármilyen irányba eltéríteni a Brexit folyamatát.Ahogyan azt reggeli értékelésünkben már jeleztük , a Brexit további sorsa attól függ, merre halad az egyre mélyebb politikai krízisben Nagy-Britannia. Boris Johnson bukása nem jelenti a hard Brexit kimenet biztos meghiúsulását, sőt, még az is lehet, hogy a mai lépés termeti meg rá a politikai lehetőséget. Amennyiben Boris Johnson a választáson többségre tesz szert, akkor egy kis intermezzó után minden megy tovább az eddigi úton. Az új összetételű parlament már nem fekszik keresztbe a hard Brexitnek, és jön az október végi rendezetlen kilépés.A mai fejlemények csupán az eddig is reménytelennek látszó rendezett kilépés forgatókönyvét semmisítették meg végleg. A parlament és a kormány október közepéig tetszhalott állapotban lesz, így végképp nem lehet olyan megállapodást tető alá hozni, ami soft Brexitet eredményez október végén.A halasztás esélye Johnson parlamenti kudarcával megnőtt. Elképzelhető ugyanis, hogy a választások után egy új összetételű kormány önszántából kéri a halasztást. Vagy a kormány az új parlamenttől is megkap egy hard Brexit elkerülésére utasító határozatot.Ezeknek a forgatókönyveknek az esélyét csökkenti, hogy a konzervatívok jelen pillanatban a választás esélyesei. A legutolsó felmérések 30% körüli támogatottságot mértek a toryknak, a Munkáspárt 25% körül áll, a határozottan Brexit-ellenes liberálisok jócskán megerősödve is 20% alatt járnak. A Brexit Párt szavazóit Johnson radikalizmusa 15% alá süllyesztette. A brit választási rendszer kiegyensúlyozatlansága mellett a toryk visszaszerezhetik a többségüket a parlamentben, immár megszabadulva a hard Brexitet elutasító "belső ellenzéküktől".A brit font nem reagált a politikai fejleményekre. Ennek egyik oka az esti illikvid piac, a másik, hogy a hard Brexit forgatókönyv esélyének csökkenése már napokkal ezelőtt elkezdődött, és ez már korrekciót hozott az addig jelentősen gyengülő árfolyamban.