Brexit: fontos könnyítést kaptak a magyarok is

A konzervatív párti brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik már törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a Brexit után is maradhatnak az országban, és megmaradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett státusért kell folyamodniuk a belügyminisztériumhoz.Az eddigi tervek alapján a letelepedési engedélyért folyamodó felnőtteknek 65 font (több mint 23 ezer forint), a 16 évnél fiatalabbaknak 32,50 font eljárási díjat kellett volna fizetniük.Theresa May azonban a londoni alsóházban hétfőn tartott beszámolójában bejelentette: a kormány a parlament és a külföldi EU-polgárok civil szervezeteinek aggályaira hallgatva úgy döntött, hogy elengedi ezt a díjat.