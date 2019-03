A Reuters tudósítása szerint a Bizottság felől is jött a (összehangoltnak tűnő) üzenet: valós veszély most már az, hogy április 12-én megállapodás nélkül esik ki az Egyesült Királyság az EU-ból.

Ideje felkészülni a megállapodás nélküli brit kizuhanásra - adta ki az üzenetét a francia elnök a harmadik brit nekifutásra is leszavazott kilépési megállapodás hírére.

344 képviselő szavazott ellene és 286 képviselő támogatta a May-féle kilépési megállapodást, azaz most 58 szavazattal bukott el a javaslat. A március 12. szavazáskor még 149 szavazattal, január 15-én pedig 230 szavazattal történt meg ez, igaz mindkét előző alkalommal együtt szavaztak a kilépési megállapodásról és a politikai deklarációról, most csak előbbiről.

Az utolsó esély kifejezést ma délelőtt a kormány jogi főtanácsosa használta és azt hangsúlyozta: ma van az utolsó esély arra, hogy a brit alsóház a kilépési megállapodást jóváhagyja annak érdekében, hogy így május 22-re halasszák a Brexitet. Enélkül ugyanis csak április 12-ig kapott haladékot a brit fél az EU-tól, hogy megmondja: mit akar (milyen tartalmú Brexitet, hosszabb távú együttműködést, illetve bevállal-e ezért cserébe EP-választásokat, előrehozott parlamenti választást, vagy második népszavazást). A "megmondja, mit akar" csak a dolog egyik oldala, a másik pedig az, hogy az EU mit enged meg. A mai szavazás elbukásával - ahogy a jogi főtanácsos fogalmazott - az EU kezébe is adja a döntést a brit fél , hogy megállapodás nélkül zuhannak ki, vagy hosszú halasztást engedélyeznek az állam- és kormányfők.

Magyar idő szerint háromnegyed 4 körül jelenhet meg a mai brit alsóházi Brexit-szavazás eredménye. A képviselők ugyanis fél 4-kor kezdik a szavazást az 585 oldalas kilépési megállapodásról (a 26 oldalas politikai deklarációról most nem szavaznak) és a korábbi tapasztalatok szerint nagyjából 15 perc kell a szavazatok megszámlálásáig és az eredmény kihirdetéséig.

!-->Mindez azt jelenti, hogy a minimálisan szükséges 75 (kormánypárti és ellenzéki) képviselőből idáig 30-nak fordult meg a véleménye és további 37 képviselőnél bizonytalan a kimenetel. Ha ez a 37 képviselő egyhangúan támogatná Mayt, a DUP 10 tagja nélkül még mindig nem jönne össze a többség (ma délután másodszorra is azt mondják, hogy nem támogatják a May-megállapodást), kivéve akkor, ha az ellenzéki pártokból legalább néhány képviselő átszavazna a kormánypárti May-javaslatra.

A Reuters újra frissítette azt, hogy a kormánypárton belül mennyi eddig vonakodó képviselőnek fordul(hatot)t a véleménye és most már támogatja a May-megállapodást. A friss számok:

!-->Mindez azt jelenti, hogy 28 képviselő véleménye megfordult, további 40 esetén viszont ez még kérdéses. Ha a 40 képviselő mindegyike támogatná Mayt, még akkor sem lenne meg a minimálisan szükséges 75 fő a többség eléréséhez, ráadásul az Északír Unionisták még ma délután is azt jelezték, hogy 10 képviselőjük továbbra sem támogatja a May-megállapodást. Mindez azt is jelenti, hogy több tucatnyi ellenzéki képviselőnek kellene támogatnia a May-megállapodást ahhoz, hogy megszerezze a többséget, ami jelen állás szerint kis esélyű.

A Reuters összefoglalót közölt arról, hogy a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-párti táborából eddig összesen hányan változtatták meg a véleményüket a Theresa May által összehozott kilépési megállapodásról, azaz hányan jelezték az utóbbi egy-két napban azt, hogy most már támogatni fogják azt a mai szavazáson. A március 12-i szavazás eredményei alapján összesen 75 képviselőnek (kormánypárti és ellenzéki összesen) kell megváltoztatnia a véleményét ahhoz, hogy meg legyen ma a többség. A hírügynökség összegzése szerint:

Brexit: órákon belül jön a nagy döntés, ez az utolsó esély 2019.03.29 12:26

Ma délelőtt a brit kormány jogi főtanácsosa arra figyelmeztette a parlamenti képviselőket: a múlt heti EU-csúcson adott kettős feltételrendszer értelmében ma van az utolsó esélye a háznak arra, hogy elfogadja a Theresa May-féle kilépési megállapodást. Ha összejön ma a többség, akkor a Brexit napja március 29-ről május 22-re, azaz hat héttel eltolódik. Ha viszont ma (harmadik nekifutásra) is elbukik a kilépési megállapodás, akkor a Brexit napja csak április 12-ig tolódik el és addig nagyon meggyőző érvekkel kellene előállnia a briteknek (pl. második népszavazás, előrehozott választások), hogy az EU további, kizárólag hosszú, legalább 9-12 hónapos Brexit-halasztást engedélyezzen. Ellenkező esetben pedig elfogadott kilépési megállapodás nélkül esne ki az Egyesült Királyság április 12-én éjfélkor az EU-ból.

Április 12-ig egyébként brit törvényi előírások miatt arról is döntenie kell a parlamentnek, hogy kiírják-e a május végi EP-választásokat az országban. Így tehát a végső határidő a döntésre valójában április 10-12 körül lenne. Igaz akkor már az EU kezében lenne a döntés, hogy ad-e még további halasztást (kellő indokkal), vagy sem. Nagy kérdés, hogy ha ma elbukik a May-megállapodás, akkor két hét alatt ki tud-e annyira tisztulni a brit belpolitikai elképzelés a Brexit tartalmáról, hogy hitelesen tudjon további halasztást kérni a politikai elit az EU-tól. A minapi indikatív szavazásokon csaknem többséget kapott a permanens vámunió, illetve a második népszavazás kérdése.

Részben emiatt jött elő tegnap az a kreatív megoldás, hogy NEM a kilépési megállapodási csomag teljes egészéről, hanem csak a kilépési megállapodási szövegről szavaztatna ma a kormány a parlamentben (ez rögzíti a kilépés költségvetési kereteit, az állampolgári jogokat és a vitás északír-ír tartalékmegoldást). A Brexit utáni hosszabb távú kapcsolatokról szóló politikai deklarációt most tehát nem szavaztatnák meg. Az EU főtárgyalója ma is azt közölte: nekik elegendő a május 22-ig történő halasztáshoz az, ha a kilépési megállapodás szövegét ma elfogadja a brit alsóház.

Mindez tehát azt jelenti: ha ma elfogadja a ház a kilépési megállapodást, akkor van még idő a tárgyalások második fázisát (hosszabb távú kapcsolatok) Theresa May lemondása nyomán egy másik Konzervatív Párti brit miniszterelnökkel kimunkálni, és csaknem elhárul a veszélye a megállapodás nélküli brit kizuhanásnak.

Ennek elkerülési szándékát több szavazással is deklarálta már a brit alsóház. A mai elfogadásnak is van azonban veszélye: ha május 22. előtt nem tud dűlőre jutni a brit parlament a Brexit utáni elképzelésekről, akkor rákényszerül a kilépési csomag másik felének, a politikai deklarációnak az elfogadására is. Ha viszont ezt nem fogadja majd el ezt a deklarációt, akkor szintén előáll a megállapodás nélküli kizuhanás esete (azt a korábbi brit törvények és EU-s döntések szerint csak mindkét papír elfogadásával lehet elkerülni).

Ha viszont ma elutasítja a ház a May-megállapodást, akkor csak két hetet kap a brit alsóház a Brexit napjáig, amikor egyrészt az EP-választásokról kell dönteni, másrészt arról, hogy akár hosszabb halasztást kérnek az EU-tól (a kizuhanás elkerülése érdekében). Ez a hosszabb halasztás és a Brexit tartalmának jelentős "felvizezése" az a fő motiváció, ami miatt az utóbbi napokban egyre több keményvonalas kormánypárti képviselő beállt May mögé és most már azt mondja: inkább hajlandó elfogadni a sokat kritizált kilépési megállapodást, csak nehogy május 22. utána húzódjon és felpuhuljon a Brexit.

A legutóbbi hírek szerint immár az Északír-Unionisták (DUP) támogató szavazata nélkül is hajlandó támogatni a May-megállapodást a keményvonalas Brexit-párti tábor (ERG) egyik fő szószólója, Jacob-Rees Mogg. Sőt péntek déli hírek szerint a korábbi Brexit-ügyi miniszter Dominic Raab is hajlandó beállni May mögé.

A legfrissebb kalkulációk szerint immár csak 15-20 képviselő hiányzik ahhoz, hogy összejöhessen a többség a May-féle alku mögött, így ez a délutáni órákban sorra kerülő szavazásig még akár össze is jöhet.

Ezen remények miatt a font péntek délben nagyot ugrott a reggeli esés után, jelenleg 1,31 körül ingadozik a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock