Brexit: jelentős előrelépés történt Juncker és May tárgyalásán

Szombaton visszatérek, hogy további megbeszéléseket folytassak, többek között Juncker elnökkel arról, miként biztosítható, hogy olyan módon zárjuk le ezt a folyamatot, amely minden fél érdekeinek megfelel

Az illetékes arról számolt be a nagyjából kétórás egyeztetés után, hogy "nagyon jó haladást sikerült elérni, a munka folytatódik".Theresa May szombaton visszatér Brüsszelbe, hogy folytassa az egyeztetést az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeli kapcsolatrendszerről szóló politikai nyilatkozatról - ezt maga a brit kormányfő jelentette be, miután szerda este Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt.- mondta May a BBC brit médiatársaságnak adott interjújában."Van még néhány kérdés, amelyet rendezni kell" - tette hozzá.