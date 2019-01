Brexit-káosz: most akkor mi lesz?

Határozott üzenetek sorát küldte az EU vezetése és számos tagállam illetékese az elmúlt 24 órában arról, hogy a tavaly novemberben összehozott Brexit-megállapodás és benne az északír-ír tartalékmegoldás nem tárgyalgató újra a brit parlament tegnapi döntése ellenére sem, mert az az elérhető legjobb konstrukciót jelenti az EU és a brit kormány "vörös vonalai" tükrében.Theresa May kormányfő azonban a Reuters információi szerint mégis arra törekszik, hogy az északír-ír tartalékmegoldás helyett három másik alternatív tartalék-megoldást vitasson meg az EU döntéshozóival. Ma este háromnegyed 7-kor egyeztet telefonon Donald Tusk Európai Tanácsi elnökkel, illetve valamikor a délután során az ír miniszterelnökkel.Egyelőre nem világos, hogy May három alternatív tartalékmegoldása mit tartalmaz és lehet-e szó ezek egyikének "beemeléséről" az egyébként más részeken változatlanul hagyott Brexit-megállapodási szövegbe. A jogi relevanciával bíró Brexit-megállapodás azt rögzíti, hogy az északír-ír tartalékmegoldás, vagy "valamilyen más hiteles tartalékmegoldás" a garancia arra, hogy az említett határszakaszon a Brexit után se álljon vissza a fizikai határellenőrzés.A "valamilyen más hiteles tartalékmegoldás" alkalmazása akkor lenne reális út, ha a brit kormány elmozdulna az eddigi "vörös vonalaihoz" képest, azaz például hajlandónak kellene lennie az EU-val alkotott permanens vámunióra (és esetleg a közös piacban maradásra is a négy szabadságjog betartása mellett).Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezére már régóta szorgalmazza a permanens vámunió koncepcióját és éppen ezekben az órákban egyeztet személyesen Theresa May kormányfővel. Ha kettejük között a politikai egyeztetés lehetővé teszi a permanens vámunió felé (vagy egyéb engedmények felé) elmozdulást, akkor az északír-ír tartalékmegoldás problémája akár el is hárulhatna, így a Brexit-megállapodást a brit parlament többsége akár el is tudná fogadni február második felében.Az eddigi menetrend szerint február 13-án lesz egy újabb döntő szavazás a brit alsóházban az addig esetleg módosított Brexit-megállapodásról és ha az elbukik, akkor Maynek másnap elő kell állnia egy újabb javaslattal, amihez a képviselők ismét módosító indítványokat fűzhetnek, amelyekről majd egyesével szavaznak. Sok idő már nincs a Brexit valódi tartalmának végső kidolgozására, mert március 21-22-én lesz a következő EU-csúcs és legkésőbb akkor már világosan kell látni azt, hogy mit akar a brit kormány: kéri-e az uniós kilépésre rendelkezésre álló 2 éves, március 29-én lejáró intervallum kinyújtását (erre nyomós indokot kell bemutatnia, például második népszavazást, vagy előrehozott választásokat). Ha ott sem születik meg valami végső egyezség, akkor bizony a no-deal Brexit forgatókönyve valósulhat meg, akármennyire is bizonygatja mindenki a szavak szintjén, hogy ezt el akarja kerülni. Ehhez viszont most már tettekre van szükség.A nagyobb elemző cégek jellemzően 10-30%-ra teszik ennek esélyét, míg a hitelminősítők, illetve egyes EU-s vezetők (pl. Michel Barnier) ennél magasabb esélyt rendelnek ennek a forgatókönyvnek.