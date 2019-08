Brexit: már 31 ezer magyar kért tartós brit letelepedési engedélyt

London döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett jogi státusért - vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz.

A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint ebből a legtöbben, 958 ezren Angliában nyújtották be kérelmüket. Skóciában 51 600-an, Walesben 15 600-an, Észak-Írországban 12 900-an kértek tartós letelepedési engedélyt.A július 31-ei adatok szerint a legnagyobb számban lengyel, román, olasz és portugál állampolgárok folyamodtak a tartósan letelepedett státusért: közülük rendre 179 800-an, 141 200-an, 121 600-an, illetve 92 900-an nyújtottak be igénylést.A lista végén Írország, Szlovénia és Luxemburg áll 1500, 1000, valamint 300 kérelemmel.A brit kormány héthavi próbaüzemet követően március 30-án indította el teljes körűen az igénylési rendszert, és már az első hétvégén több mint 50 ezren igényelték a tartós letelepedést.A Nagy-Britanniában élő és maradni kívánó külföldi EU-állampolgároknak a letelepedett jogi státus megszerzéséhez személyazonosságukat kell igazolniuk és azt, hogy életvitelszerűen tartózkodnak az országban. Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet született ellenük valamely bűncselekmény miatt.Az Egyesült Királyság 27 EU-társországából hozzávetőleg 3,2 millióan élnek a szigetországban. A külföldi EU-állampolgárok 2021. június 30-ig kérhetik tartós nagy-britanniai letelepedésük engedélyeztetését, amennyiben a brit európai uniós tagság megállapodással szűnik meg.