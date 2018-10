Brexit: megy a heves szópárbaj, de a háttérben már készül a nagy áttörés

Ezzel tehát a nagypénteki békeegyezmény elvárását is be lehetne tartani és az Egyesült Királyság területi integritása sem sérülne.

Az áttörés lényege az lenne, hogy az írországihoz közelítenék az északír területen az áruforgalmi és egyéb szabályozási kereteket, így bár Észak-Írország is kilépne az uniós vámunióból az Egyesült Királyság részeként, deErre a "hátsóajtós" megoldásra két hete már Michel Barnier uniós Brexit-főtárgyaló is utalt , amikor, illetve végülis csak állat- és növényegészségügyi kérdésekben kellene a fizikai határellenőrzést megtartani.Érdemes megjegyezni, hogy mezőgazdasági és élelmiszeripari területenEzen speciális észak-írországi szabályok további közelítése az írországi szabályokhoz el tudná tehát érni, hogy ne kelljen (látványos) fizikai határellenőrzést felállítani az ír tengeren, illetve szárazföldön azután, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság részeként kilép a vámunióból.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő a 2018. szeptember 20-i salzburgi EU-csúcson

Barnier minapi kreatív iránymutatásával, illetve May mai jelzésével azonban úgy tűnik, hogy mindkét oldalon meg van a rugalmasság arra, hogy végül megoldják az északír-ír határ kérdését és meg tudjon születni a végső Brexit-megállapodás.

Az Európai Bizottság februárban még azt a javaslatot tette, hogy Észak-Írország lényegében a Brexit után is maradjon az uniós vámunióban, de így szabályozásilag a terület kikerülne London irányítása alól. Ezzel kvázi megbomlana az Egyesült Királyság területi integritása, és emiatt ezt a tervet eddig hevesen ellenezte Theresa May is.Közben a hírügynökség azt is jelezte, hogyEnnek konkretizálása azért nagyon fontos Londonnak, mert csak így van esély arra, hogy a May által elért végső kilépési megállapodást a brit parlament mindkét háza el is fogadja.Ha tehát az északír-ír szabályozási közelítést a következő napokban ki tudják dolgozni a felek (az ír miniszterelnök a napokban Brüsszelbe látogat), akkor jövő héten az uniós és a brit Brexit-ügyi főtárgyalók véglegesíteni tudják azt, ígyEllenkező esetben a Reuters szerint az októberi EU-csúcs utántól, mert onnantól kezdve már a megállapodás nélküli Brexitre, brit kizuhanásra, készülnének a felek (igaz korábban még szó volt egy rendkívüli, novemberi EU-csúcsról is).A Brexit eddigi folyamatáról minapi vélemény cikkünk: