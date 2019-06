Brexit: nem baj, ha felbomlik a királyság, csak lépjünk már végre ki

a tagság 63 százaléka akkor is a Brexitet választaná, ha emiatt Skócia függetlenné válna, 59 százalék pedig Észak-Írország elszakadását is elfogadhatónak tartaná a brit EU-tagság megszűnése érdekében.

A tagság legnagyobb többsége, 84 százaléka olyan új vezetőt tartana elfogadhatónak a párt élén, aki az EU-népszavazáson a kilépésre voksolt, továbbra is a Brexit híve, és kész lenne kivezetni az országot az EU-ból akár megállapodás nélkül is.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov által 892 tory párttag bevonásával elvégzett, kedden ismertetett reprezentatív felmérés kimutatta, hogyA skót függetlenség folyamatosan napirenden van, és brit kormányzati tisztviselők szerint Észak-Írország is elszakadhat az Egyesült Királyságtól a Brexit miatt. A skót függetlenségről 2014 szeptemberében - a brit EU-tagsági referendum előtt csaknem két évvel - már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője szerint azonban még a következő skóciai parlamenti választások előtt, vagyisA brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők 51,89 százaléka a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.Minapi londoni sajtóértesülések szerint Gavin Barwell, a távozó Theresa May brit miniszterelnök stábfőnöke nemrégiben kifejtette a Konzervatív Párt több befolyásos tagjának, hogyA YouGov által megkérdezett, 54 százalékuk pedig még azt sem tartaná túlzott árnak a Brexitért, ha a kilépési folyamat teljesen felőrölné a Konzervatív Pártot.A felmérés szerint: a megkérdezett tory párttagok 51 százaléka mondta azt, hogy ha a brit EU-tagság megszűnésének eredményeként a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn kerülne a miniszterelnöki tisztségbe, akkor az Egyesült Királyság inkább maradjon az EU tagja.Boris Johnson volt külügyminiszter, a Konzervatív Párt és a kormány éléről távozó Theresa May legesélyesebbnek tartott utódjelöltje mindezen feltételeknek megfelel. A csütörtökön lezáruló frakciószavazások után versenyben maradó két jelölt közül a párttagság választja meg a következő konzervatív vezetőt, aki az új brit miniszterelnök is lesz.