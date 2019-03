Brexit: senki sem tudja, mi lesz április 12. után

Helen McEntee ír Európa-ügyi miniszter a pénteki brüsszeli EU-csúcstalálkozón kijelentette, hogy az előző napon elfogadott kétlépcsős megközelítés értelmében az Egyesült Királyságnak nem feltétlenül kellene kilépnie április 12-én akkor sem, ha ismét leszavazzák jövő héten a kiválás feltételeit rögzítő megállapodást, illetve elutasítják a részvételt a május végi EP-választáson."Ha nem jelzik, hogy részt vesznek a választásokon, akkor nem lehetséges további hosszabbítás. De ez ettől még nem jelenti azt, hogy április 12. a végső dátum" - mondta a tárcavezető."Meg kell szabniuk egy menetrendet, hogy mit tesznek, vagy pontosan fel kell vázolniuk a terveiket" - fogalmazott.Ez ellentmond Emmanuel Macron francia elnök álláspontjának, aki szerint ebben az esetben április 12-én távoznia kellene a szigetországnak, akár rendezetlen módon is - közölték névtelenséget kérő francia források.A huszonhetek és az Egyesült Királyság által egyaránt elfogadott megállapodás értelmében a korábbi 2019. március 29. helyett 2019. május 22. lesz az új határidő, amennyiben a londoni alsóház jövő héten elfogadja a kétszer már leszavazott kiválási szerződést. Újabb elutasítás esetén pedig a szigetország április 12-ig továbbra is az Európai Unió tagja maradna, de eddig jeleznie kellene, hogy mik a szándékai a továbbiakban.Az EU és a huszonhetek vezetői többször is leszögezték, hogy a hosszabb halasztáshoz a szigetországnak részt kellene vennie az EP-választásokon.