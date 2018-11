Brexit-tervezet: megérkezett az első elemzői reakció

A Capital Economics főközgazdásza szerint a ház e tényezőket egybevetve, a kedd esti hírek ellenére azt sem tartaná meglepőnek, ha a tényleges, végleges megállapodáshoz vezető folyamat bőven átnyúlna a 2019-es évbe.

A Capital Economics vezető szakértője kiemelte, hogy nem ismertek a tervezet részletei, így az sem egyértelmű, hogy Theresa May tett-e bármilyen további engedményeket az EU-nak az eddig megoldatlan kérdésekben.Ruth Gregory közölte: nem lepné meg, ha a következő időszakban újabb kabinettagok jelentenék be lemondásukat a kormányzó Konzervatív Párt EU-párti, illetve EU-szkeptikus táborából egyaránt.Ruth Gregory szerint mindez alátámasztja a cég azon várakozását, hogy a font 2018 végéig visszagyengül korábbi árfolyamszintjeire, és azt az előrejelzését is, hogy a Bank of England 2019 második negyedévéig nem hajt végre újabb kamatemelést.A brit jegybank tavaly novemberben, tíz év után először emelte alapkamatát, 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra. Ezt idén augusztusban újabb 0,25 százalékpontos emelés követte, így alakult ki a Bank of England jelenleg érvényes 0,75 százalékos alapkamata.