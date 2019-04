Brexit: Theresa May hazaért és magyarázza a bizonyítványt

May szavaiban semmi meglepetés és újdonság nincs: az EU-csúcs döntésének azt a részét hangsúlyozza, ami szerint a britek bármikor kiléphetnek, ha elfogadják a Theresa May által kitárgyalt kilépési megállapodást. Ez egyelőre nem változtat azon, hogy a háromszor már leszavazott megállapodás esetében még az is kétséges, hogy egyáltalán a parlament elé vihető negyedszer, az pedig még inkább, hogy ehhez össze lehet-e fabrikálni a többséget. A miniszterelnök most azzal próbál képviselőtársaira hatni, hogy akár az Európai Parlamenti választás is megúszható a gyors kilépéssel. Ez talán néhány keményvonalas brexitert meggyőzhet, hiszen a választás megtartása mégis csak a szimbóluma lenne az unióban való tartós bennragadásnak, ami számukra a legrosszabb kimenetet jelenti.