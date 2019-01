Brexit: totális káoszhoz vezetne már egy rövid vámellenőrzés is

A University College London (UCL) egyetem által a brit közlekedési minisztérium számára összeállított hatásvizsgálati jelentés szerint járművenként 40 másodpercnyi átlagos vámvizsgálati idő még nem befolyásolná a doveri várakozási időt.A Financial Times által megszerzett, a londoni gazdasági napilap online kiadásán kedden ismertetett tanulmány szerint az a kamionos, aki ebbe a sorba hétfőn beáll, szombat délután jutna át a kontinensre.Korántsem ez az első figyelmeztetés arra, hogy ha a brit EU-tagság a Brexit feltételeiről szóló megállapodás nélkül szűnik meg, és emiatt tételes vámvizsgálatok kezdődnének az EU-val folytatott kereskedelemben, az komoly forgalmi fennakadásokkal járhat. A brit kormány hatásvizsgálatai azt mutatják, hogy a vámellenőrzések hirtelen bevezetése okozta fennakadások akár hat hónapig is jelentősen korlátozhatnák a két legnagyobb angliai exportkikötő, Dover és a közeli Folkestone kapacitásait. A brit üzleti szektor szereplői a beérkező szállítmányok esetleges késedelme okozta komoly veszteségek kockázataira is felhívták már a figyelmet.A japán Honda autóipari konglomerátum brit érdekeltségének szakértői a londoni alsóház nemrégiben tartott meghallgatásán elmondták: a cég angliai üzeméhez hétpercenként érkeznek a kamionok az uniós beszállítóktól származó részegységekkel, és a raktárakban mindössze egynapi termeléshez szükséges készlet van.A brit kormány a múlt év végén bejelentette, hogy kompkapacitásokat bérelt arra az esetre, ha nem lépne érvénybe a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodás, és emiatt fennakadások keletkeznének a nagy-britanniai áruellátásban. A közlekedési minisztérium 107,7 millió font (több mint 38 milliárd forint) értékben a francia Brittany Ferries, a dán DFDS és a brit Seaborne Freight hajózási társaságokkal kötött szerződést havi félmillió tonna pótlólagos kapacitás biztosítására. Ez heti négyezer kamion szállítására elegendő pótkapacitást jelent. A cél az, hogy ha a megállapodás nélküli Brexit miatt Doverben fennakadások támadnának, legyen készenlétben elegendő kapacitás a forgalom átirányítására más nagy-britanniai kikötőkbe.