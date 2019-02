Brexit: új megoldást javasolt a patthelyzet miatt az EU-s főtárgyaló

Barnier javaslata tehát kitolná a tartalékmegoldásról szóló alkudozás kérdését a március végi (jogi értelemben vett) brit kilépés utáni időszakra; arra az időszakra, amikor az északír-ír határon még szabad az átjárás, nincs fizikai határellenőrzés, hiszen 2020 végéig az Egyesült Királyság még benne maradna a vámunióban és a közös piacban.

Egyértelműen vannak arra lehetőségek, hogy még akkor is megőrizhessük a közös piac integritását, ha Észak-Írország az Egyesült Királyság részeként kilép az EU-ból, és közben ne kelljen visszaállítani a határellenőrzést sem az északír-ír határon. Ahhoz, hogy megoldjuk ezt, kreatívnak kell lenni és meg kell hallhatni egymást és ezeket az egyeztetéseket le kell bonyolítani.

Lényegében tehát Merkel azt sugallta: még a megállapodás nélküli brit kizuhanás esetére is van megoldása az EU-nak arra, hogy ne kelljen visszaállítani a fizikai határellenőrzést az északír-ír határon és ezért ilyen értelemben az EU nem akar engedni a további brit kéréseknek. Így tehát brit oldalon kell megteremteni végre azt a politikai konszenzust, ami a fájdalmas és elkerülni kívánt no-deal Brexitet valóban elkerülhetővé teszi.

Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló szerint az vezetne ki abból a helyzetből, ami most van (a brit fél újra akarja tárgyalni a tavaly novemberben kompromisszummal elfogadott Brexit-megállapodást, az EU viszont nem), hogy a britek előbb lépjenek ki március 29-én az EU-ból úgy, hogy a brit parlament alsóháza elfogadja a Brexit-megállapodást, benne az északír-ír tartalékmegoldással; és majd az ekkortól elinduló legalább 21 hónapos átmeneti időszak alatt tárgyaljanak az északír-ír tartalékmegoldás kereteiről. Utóbbi ugyanis úgysem lépne hatályba, csak leghamarabb 2021-től (ha van a britek által is ratifikált Brexit-megállapodás).(a január közepi szavazás masszív többséggel elutasította azt, így valószínű újra elutasítaná),Ezt azonban az EU is el akarja kerülni, de egyelőre nem világos, hogy ezt hogyan tudná megoldani, illetve ha erre van megoldása, akkor annak szellemében miért nem enged most a britek javára a tartalékmegoldás kérdésében. Részben egyébként azért nem enged, mert a tegnapi brüsszeli egyeztetés alapján (ld. Martin Selmayr nyilatkozatát alább a cikkben) nem biztos benne, hogy a brit parlamenti képviselőknek tényleg csak a tartalékmegoldással van baja a Brexit-megállapodásban. Így ha egy helyen engedne az EU, akkor "vérszemet kaphatnak" a britek és a megállapodásban több pontot is újra akarnak majd tárgyalni, így átmegy egy szükségtelen alkudozásba az egész folyamat.hogy bár ő sem akarja újranyitni a Brexit-megállapodás tárgyalását, de az északír-ír tartalékmegoldás bonyolult kérdésébenEzzel arra az esetre utalt, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül esik ki az EU-ból, hiszen így fogalmazott a Reuters tudósítása szerint:Közben egyébként láthatóan a brit vámhatóság is készül erre a no-deal Brexit forgatókönyvre, hiszen hétfőn kiadott egy útmutatást arról, hogy ebben az esetben legalább 3 hónapig nem lesz teljeskörű vámellenőrzés az EU felől érkező árukra és enyhít bizonyos importbejelentési szabályokon, hogy ne torlódjanak fel túlságosan a szállítmányok a nagyobb brit szárazföldi belépési pontokon.