Brexit: utolsó nagy győzködési körútra indul Theresa May

Angela Merkel kedden délben fogadja hivatalában brit kollégáját. A megbeszélés fő témája a Brexit és a szerdai EU-csúcs. Azt még nem döntötték el, hogy a találkozó után tartanak-e sajtótájékoztatót - ismertette hétfőn Berlinben Steffen Seibert német kormányszóvivő. Kiemelte, hogy a német szövetségi kormány szerint továbbra is az a legfontosabb, hogy a brit tagság rendezett módon, az EU-val egyeztetve szűnjön meg, és megmaradjon a közösségben maradó 27 ország egysége a Brexit ügyében. Angela Merkel ebben a szellemben tárgyal majd a brit kormányfővel - mondta a szóvivő.A brit miniszterelnök április 5-én a Brexit legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását kérte egy levélben, amelyet az EU-s állam-, illetve kormányfőket összefogó Európai Tanács elnökéhez, Donald Tuskhoz intézett. A német kormányszóvivő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a huszonhetek "tanulmányozzák a levelet", mérlegelik a brit javaslatot.Nem hivatalos értesülések szerint Donald Tusk a június 30-i határidőnél jóval hosszabb, akár egy évig tartó halasztás lehetővé tételét javasolja az Európai Tanács tagjainak. Javaslata szerint a határidő rugalmas lenne, vagyis korábbi megállapodás esetén a brit EU-tagság előbb is megszűnhetne.A márciusi EU-csúcson kidolgozott kompromisszum szerint az eredetileg március 29-re tervezett Brexitet május 22-ig lehetne elhalasztani, de ehhez a brit parlamentnek el kellett volna fogadnia a Theresa May kormánya és az EU-s társországok kormánya által a Brexit feltételrendszeréről kötött megállapodást.A brit alsóházban háromszor is elutasították az egyezményt, így életbe lépett a márciusi csúcson elfogadott kompromisszumban erre az esetre előirányzott április 12-i, pénteki határidő. Így a Brexit pénteken megtörténik, méghozzá rendezetlen, megállapodás nélküli módon, ha addig nem dolgoznak ki más megoldást.Theresa May kedden a német fővárosból Párizsba utazik majd, hogy találkozzon Emmanuel Macronnal.