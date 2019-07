Briliáns Trump-mondat: "még a semminél is kevesebbjük van"

az orosz kormány szisztematikus módon beavatkozott a 2016-os elnökválasztásba, de nem találtak a vádemeléshez elegendő bizonyítékot Trump kampánystábjának az oroszokkal való összejátszására, ahogy arra sem, hogy az elnök akadályozta volna a vizsgálatot. Mindazonáltal nem mentették fel Trumpot ennek vádja alól.

Még mindig van néhány jelentős ügyünk a bíróságokon (...) És a bíróságokon fogunk megküzdeni az elnökkel

Az amerikai elnök az MTI összefoglalója szerint többek között azt hangsúlyozta: világos, hogy a vizsgálat nevetséges kacsa volt és teljes kudarcként értékelte az oroszokkal való összejátszás gyanújával ellene lefolytatott vizsgálatot.Mueller a meghallgatáson az általa vezetett vizsgálat áprilisban közzétett jelentésével kapcsolatban azt mondta:Az elnök egy nyugat-virginiai kampányrendezvényre indulva nyilatkozott újságíróknak. Utalva a demokraták azon vádjára, hogy ő vagy 2016-os kampánystábjának munkatársai összejátszottak oroszokkal a választási győzelem érdekében, Trump azt hangoztatta: a demokratáknak "eddig sem volt semmijük, ezután még a semminél is kevesebbjük van".Trump szerint Mueller "rémes munkát" végzett, és megismételte, hogy hosszú időn keresztül "boszorkányüldözés" folyt ellene. Úgy vélte, hogy ez most már "mindenki számára világos". A republikánusoknak "jó napjuk volt", fogalmazott, a demokraták számára viszont "lesújtó napnak" nevezte a meghallgatás napját. Hozzáfűzte:Leszögezte azt is:Ezzel arra utalt, hogy a meghallgatáson az egyik demokrata párti képviselő megkérdezte Muellert: a vizsgálat megállapításai alapján lehet-e majd vádat emelni Trump ellen hivatali idejének lejárta után, amireAz elnök, aki Mueller nyolc órán keresztül tartó meghallgatását folyamatosan Twitteren kommentálta, rögtön a meghallgatás befejezése után mikroblogjában azt írta: "nagy erő az igazság". Majd egy következő bejegyzésben az őt mindig bíráló filmrendező, Michael Moore Twitter-bejegyzését közölte újra. Moore így minősítette Muellert és szereplését: a volt különleges ügyész "törékeny öregember, aki képtelen emlékezni dolgokra, összezavarodik, nem hajlandó válaszolni lényegi kérdésekre".A Demokrata Párt vezető képviselőházi politikusai szerdán este sajtóértekezletet tartottak. Nancy Pelosi házelnökarra az újságírói kérdésre, amely azt firtatta, hogy vajon a képviselőház megindítja-e az elnök alkotmányos felmentésére irányuló eljárást (impeachment).- mondta.Jerry Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának demokrata párti elnöke a sajtótájékoztatón ugyanakkor arról beszélt:Ennek konkrét okát nem fejtette ki, de "nagyon fontosnak" nevezte McGahn meghallgatását. Nadler egyébként már korábban is beidézte McGahnt, aki azonban a Fehér Ház tanácsára nem jelent meg a képviselőházi bizottság előtt.Adam Schiff, kaliforniai demokrata képviselő a hírszerzési bizottság vezetője azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak erősítenie kell önnön védelmét a 2020-as választások idejére, mertA meghallgatáson Robert Mueller kérdésre válaszolva leszögezte, arra számít, hogy az oroszok ezúttal is beavatkoznak, megpróbálják befolyásolni a választást.A Demokrata Országos Bizottság (DNC) elnöke, Tom Perez, a Fox televíziónak szerdán este azt nyilatkozta: a képviselőháznak folytatnia kell a vizsgálódást.