Brüsszel kezében az Egyesült Királyság sorsa - Íme a várható menetrend

így még el lehetne kerülni, hogy az országnak meg kelljen rendeznie a május 23-26 között Európa-szerte esedékes Európai Parlamenti választásokat

önmagában az, hogy egy új potenciális kilépési dátumot hagynának jóvá az uniós vezetők az Egyesült Királyságnak, már akkora változást jelent a kilépési megállapodásban, hogy Theresa May beviheti harmadik szavazásra a szöveget, várhatóan egyébként jövő kedden.

Ha összejön, akkor az EU-s vezetők a mostani terv szerint megadnák a 8 hetes, május 22-ig történő Brexit-halasztás lehetőségét, hogy a brit oldalon legyen idő a kilépéshez szükséges törvények elfogadására. Az EU-s vezetők és a brit kalkulációk szerint azonban az a nagyobb esélyű, hogy nem lesz meg a többség, és ebben az esetben a jövő csütörtökre összehívandó rendkívüli EU-csúcson egy sokkal hosszabb Brexit-halasztásra adnának felhatalmazást a vezetők. Ez a félelem/veszély pedig mind a keményvonalas, mielőbbi szakításért harcoló Brexitesekre, mind Mayre olyan politikai nyomást helyezhet, ami esetleg még ezt megelőzően is megfordíthatja a jövő keddi brit alsóházi szavazáson az eredményt (legalábbis ezek a brüsszeli remények).

Mindez tehát azt jelenti - ahogy a londoni Spectator lap is rámutat - az Egyesült Királyság szuverenitása és a kormány tényleges irányítási képessége romokban hever, hiszen Brüsszel kezében az ország sorsa, azaz az uniós állam- és kormányfők döntenek arról, hogy március 29 után legyen-e a (no-deal) Brexit, vagy meddig lehet elhalasztani a kilépést.Így tehát a figyelem csak részben irányul a mai EU-csúcsra, amelynek kezdetén ma délután May előadja Brexit-halasztási kérelmét a többi vezetőnek, majd elhagyja a termet, hogy a többiek megvitassák ezt (egyelőre a franciák és a belgák "fenyegetnek" azzal, hogy kellő alátámasztás nélkül megvétózzák a halasztási kérelmet, de mégis esélyes, hogy jóváhagyják azt).Emellett az is elképzelhető, hogy a jövő heti brit parlamenti képviselői módosító indítványokkal sikerül kitesztelni azt, hogy milyen "puha-Brexit" megoldást támogatna a parlament többsége. Az ellenzéki Munkáspárt vezére egyébként régóta ezt szorgalmazza és ma egyébként Brüsszelben több vezetővel is találkozik, hogy egy norvég-plusz típusú EU-brit együttműködés kereteit tudja kitárgyalni a brit kilépés utáni időkre.