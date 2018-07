Brüsszel nem viccel: tényleg készülni kell a legrosszabbra is Brexit-ügyben

Mi a figyelmeztetés lényege?

Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt megerősítik , úgy az uniós jog 2021. január 1-jén, azaz a 21 hónapos átmeneti időszak után veszti hatályát.

Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt nem erősítik meg, úgy nem lesz átmeneti időszak, és az uniós jog 2019. március 30-tól veszti hatályát az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban. Ez a "nincs megállapodás" vagy "radikális szétválás" forgatókönyve.

A ma közzétett levél végül 17 oldalas lett és például tartalmaz egy sematikus ábrát is arra, hogy hogyan is néz ki a Brexit-tárgyalások folyamata és mi áll az EU27 és a brit fél előtt.

A ma kiadott összefoglalóban az Európai Bizottság emlékeztet rá, hogyEz az Egyesült Királyság, valamint az EU polgárai, vállalkozásai és közigazgatásai számára egyaránt következményekkel jár, amelyek az EU Egyesült Királysággal közös külső határán végzett új ellenőrzésektől az Egyesült Királyság által kibocsátott hasznosítási engedélyek, tanúsítványok és engedélyek érvényességén keresztül egészen az adattovábbításra vonatkozó új szabályokig terjednek.A mai közleményben - az Európai Tanács (50. cikk) múlt havi , a felkészülés minden szinten történő, minden eshetőségre való erősítésére irányuló kérésére reflektálva -A testület emlékeztet rá, hogy habár az EU minden erejét megfeszítve azon dolgozik, hogy a rendezett kilépést biztosító megállapodás szülessen,Mivel még mindig nem biztos, hogy a kilépés napján rendelkezésre áll-e majd a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás, illetve hogy az mit tartalmaz majd, folyamatban vannak az előkészületek annak biztosítására, hogy az uniós intézmények, a tagállamok és a magánfelek fel legyenek készülve az Egyesült Királyság kilépésére.Mindenesetre - még ha megállapodás születik is - az Egyesült Királyság tagsága a kilépést követően megszűnik, ezértEzért kiemelkedő fontosságú felkészülni az Egyesült Királyság harmadik országgá válására még akkor is, ha megállapodás születik az EU és az Egyesült Királyság között.Mindezzel együtt az Egyesült Királyság kilépésére valóamelyek a gazdasági szereplőkre és egyéb magánfelekre is kiterjednek. Most mindenkinek fokoznia kell a felkészülést valamennyi forgatókönyv tekintetében, és felelősséget kell vállalnia konkrét helyzetéért - hangsúlyozza az Európai Bizottság.2017. március 29-én az Egyesült Királyság bejelentette az Európai Tanácsnak az Európai Unióból való kilépési szándékát. 2019. március 30-án közép-európai idő szerint 00:00 órától kezdődően (a továbbiakban: a kilépés időpontja) az elsődleges és másodlagos uniós jog nem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás eltérő időpontot határoz meg, vagy ha az Európai Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban és az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag úgy határoz, hogy a Szerződések egy későbbi időponttól kezdve nem alkalmazandók. Az Egyesült Királyság ezt követően harmadik országgá válik.A múlt év folyamán a Bizottság az uniós vívmányok egészét (az uniós joganyagot) áttekintette annak megvizsgálása céljából, hogy az Egyesült Királyság kilépésére tekintettel szükség van-e bármilyen változtatásra, valamint konkrét célzott jogalkotási javaslatokat fogadott el (és fog elfogadni szükség esetén) annak biztosítására, hogy az uniós szabályok az Egyesült Királyság kilépését követően továbbra is zökkenőmentesen működjenek a 27 tagú Unióban.A Bizottság emellett több mint 60 ágazatspecifikus felkészülési értesítést is közzétett , hogy tájékoztassa a nyilvánosságot arról,Az is lényeges, hogy 2019. március 30-ig a két londoni székhelyű ügynökség - az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bankhatóság -, valamint az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező egyéb szervek, például a Galileo Biztonsági Megfigyelőközpont,, és az Egyesült Királyság hatóságai által végzett feladatokat ugyancsak át kell helyezni az Egyesült Királyságból.A brit sajtó tegnap már megszellőztette , hogy készül egy 15 oldalas hivatalos figyelmeztető levél a Bizottság részéről a tagállami hatóságok felé, amely a megállapodás nélküli brit kilépés esetére (azaz az átmeneti periódus nélküli jövő tavaszi rendezetlen kiesésre), illetve a felkészülés fontosságára hívta fel a figyelmet.Amint alább látható:, ami egy politikai deklarációt is jelentene a 27 bent maradó tagállam részéről a keretekről és a jövőről, aztán indulna a kilépési megállapodás európai parlamenti ratifikációs folyamata és ugyanezt kellene "lezongorázni a brit parlament mindkét házában is. Ha ez megtörténik, akkor a végső megállapodás alapján hatályba lépne 2019 tavaszán a 21 hónapig tartó átmeneti periódus, amíg Nagy-Britannia bár harmadik külső partnernek minősülne, de benne maradna a vámunióban és a közös piacban, az uniós joganyagot még alkalmazná és vonatkozna rá az Európai Bíróság joghatálya is (kvázi EU-tag maradna).

Az a nagy kérdés - és erről zajlanak mostanában a heves viták a brit kormányban és közéletben -, hogy. Azaz az egységes piacból kilépjenek-e (az áruk terén szabadkereskedelmi megállapodásra tett javaslatot legutóbb a brit kormány , de a szolgáltatásoknál nem), és a vámunióból is kilépne, igaz egy közös vámkódexet alkalmazni szeretne.és ahogy sokszor elmondták mind brit, mind uniós oldalon:Így tehát a jövőbeli keretekről szóló viták miatt