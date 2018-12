Brutális megszorítások jönnek Romániában - Tényleg nagy lehet a baj

Bevételnövelő lépések

Szektoriális különadó a telekommunikációs és energiacégekre: magyar mintára 3%-os árbevétel-arányos adóval sújtaná a román kormány ezeket a cégeket, ez azonban a román költségvetésben tátongó óriási lyuk nagyon kis részét tömné csak be, arról nem is beszélve, hogy hosszú távon a többletbevételekből fakadó pozitív hatást lenullázná a szektorban tevékenykedő cégek versenyképességének és a szolgáltatás színvonalának romlása. Arról nem is beszélve, hogy mindez a fogyasztói árak emelkedésével járna.

A már korábban tárgyalt kapzsisági illeték, amivel a bankokat sarcolnák.

A szerencsejáték megadóztatása: 3%-os forgalomarányos adó, online szerencsejáték esetén 5%.

Dohánytermékek jövedéki adójának emelése 2019-ben 7,8%-kal, majd 2020-2022 között további 11,5%-kal.

Kiadáscsökkentő lépések

Öt év minimális járulékfizetési periódus után a befizetők kiléphetnek a kötelező magánnyugdíjalapból, addigi megtakarításaikat pedig 2%-os kezelési költség ellenében kézhez kaphatják. A kormány célja ezzel az, hogy egyrészt egyszeri többletbevételhez jusson a 2%-os kezelési költségek által, másrészt pedig megpróbálja átterelni az embereket az állami nyugdíjalapba, ezáltal pedig ne kelljen a befizetett nyugdíjjárulékok egy részét a magánnyugdíj-alapoknak átutalnia.

A közszférában dolgozók többet nem kapnak túlórapénzt.

A költségvetés egyenlegét rontó lépések

A nyugdíjkifizetések alapját képező nyugdíjbázis összege 15%-kal nő, amelyet 2019. szeptember 1-jével vezetnének be. Bucsa számítása szerint ez önmagában 2019-ben a GDP 0,8%-ával rontaná a költségvetés egyenlegét, 2020-ban pedig már egészen elképesztő mértékben, 2,4%-kal . Mivel ilyen brutális mértékben nőne a költségvetési hiány ezen intézkedés miatt, az UniCredit szakértője nem tartja valószínűnek, hogy elfogadásra kerül majd.

A helyi kitermelők által meghatározott gáz árának maximalizálása 68 lej/MWh-ban, 2022 februárjáig (román rezsicsökkentés).

Az építőiparban tevékenykedő cégek által munkavállalóik után kifizetett nyugdíjjárulék csökkentése. A román kormány célja, hogy a munkaadók a járulékcsökkentésnek köszönhetően magasabb bért adjanak a dolgozóknak, így orvosolva az elvándorlás által előidézett munkaerőhiányt a szektorban.

Korábban a kormány légszennyezési adót fizettetett meg a régi autók tulajdonosaival, ezt az adót azonban 2017-ben visszavonták. Az új javaslat szerint visszamenőlegesen visszafizetnék az ezen a jogcímen beszedett pénzeket.

Ráadásképp szerepel egy szuverén kutatási és fejlesztési alap létrehozásának terve, ami elsősorban a vidéki területek infrastruktúrájába, illetve a kutatásba és az egészségügybe fektetne. Ez tovább rontaná a költségvetési egyenleget, hiszen 1%-os kamat mellett hitelezné az alapot a román állam, miközben saját magát sokkal drágábban tudja finanszírozni.

A román pénzügyminisztérium csomagja több elemében is hasonlít a magyar kormány korábbi gazdaságpolitikájára. Ilyen például a hazánkban 2010-ben bevezetett különadók rendszere, amit Bukarest most a bank-, telekom- és energiaszektorra alkalmaz. A magyarhoz hasonló megoldás a dohánytermékek adótartalmának emelése, valamint a gázárakra megállapított felső határ is, de még a magánnyugdíjpénztári rendszerbe való belenyúlás is, igaz a román kormány a kevésbé drasztikus lépést választotta, egyelőre. A drasztikus román intézkedéscsomag sokaknak fájni fog, ám a nyugdíjasok relatíve kivételes helyzetben lesznek, ami azt jelenti, hogy nemcsak a magyar kormány igyekszik a kedvükben járni.

Valóságos tőzsdepánik bontakozott ki ma Romániában, miután tegnap este Eugen Teodorovici pénzügyminiszter rendkívüli költségvetési intézkedéseket jelentett be. A bukaresti tőzsdeindex 10%-os zuhanással zárta a napot.A bankokra kivetett úgynevezett "kapzsisági illeték" bejárta ma a világsajtót, azonban közel sem ez az egyetlen intézkedés, ami a csomag részét képezi. Dan Bucsa, az UniCredit régióért felelős vezető közgazdásza összeszedte a csomag fontos elemeit, illetve ezek várható hatásait.Az ad-hoc intézkedésekkel a kormány be akarja tömni a 2019-re prognosztizált 10 milliárd román lejes hiánytúlszaladást (a GDP 1%-a), ami miatt a költségvetés jövő évi hiánya 3% fölé emelkedne. Fontos azt is megjegyezni, hogy a jövő évi költségvetés még nem ismert, ugyanis a kormány nem terjesztette a parlament elé. A szerdai hírek szerint rendkívüli időpontban, jövő január végén tárgyalhatja a szenátus és a képviselőház a javaslatot. Ezért állt elő az a helyzet, hogy a kormány most egy 57 oldalas rendelettervezettel igyekszik orvosolni az egyre súlyosabb költségvetési helyzetet.Az intézkedések 11 pontba szedve.Mivel a drasztikus nyugdíjemelési lépés valószínűleg nem fog megvalósulni, az intézkedések költségvetési egyenlege pozitív lesz, vagyis. Erre az elmúlt évek felelőtlen gazdaságpolitikai intézkedései - pl. erőltetett béremelések - miatt van szükség: az utóbbi évek kirobbanó román GDP-növekedéséhez gyorsan romló külső és belső egyensúlyi helyzet társult (amire egyébként már a Portfolio korábban többször is felhívta a figyelmet ), így csak idő kérdése volt egy jelentős kiigazítás. Erre, úgy néz ki, jövőre kerülhet sor.Dan Bucsa ugyanakkor úgy véli, hogy ezek a lépések is kevesek lesznek a jövő évi GDP-arányos államháztartási hiány 3% alatt tartásához. Az intézkedések miatt ugyanakkor az infláció a korábban vártnál magasabb lehet, ami gyorsabb szigorításra kényszerítheti a román jegybankot, tovább rontva a növekedési kilátásokat. Emellett a gazdasági növekedést nyilvánvalóan az sem fogja támogatni, hogy a kormány ilyen kiszámíthatatlan üzleti környezetet teremt a jelentős szektoriális különadók egyik napról a másikra való bejelentésével.