Brutális összeget adományozott Michael Bloomberg

A felvett diákhitelek miatti, évtizedekre szóló eladósodottság országosan súlyos társadalmi problémát okoz az Egyesült Államokban.Ronald Daniels, a Johns Hopkins elnöke korábban gyakran panaszkodott arra, hogy az egyetem nem tud minden olyan tehetséges fiatalt felvenni, aki szerény anyagi körülményei miatt nem tudja kifizetni a tandíjat és az oktatással járó egyéb költségeket. Az egyetemi közösséghez az idén ősszel intézett üzenetében Daniels azt írta, hogy bár az elmúlt nyolc év adománygyűjtő akciói több mint hatmilliárd dollár felajánlást eredményeztek, az egyetem továbbra is számít adományokra.Bloomberg adományáért köszönetet mondva, Daniels leszögezte, hogy az egyetem "a rendkívüli ajándéknak köszönhetően" a felvételiknél immár teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatja majd a leendő hallgatók anyagi helyzetét. Ted Mitchell, az egyetemeket és főiskolákat tömörítő Amerikai Oktatási Tanács elnöke azt hangsúlyozta: Bloomberg adománya az oktatási intézményeknek egyúttal felhívás más adományozóknak, valamint a politikai döntéshozóknak, "biztosítsák, hogy az amerikai felsőoktatás a társadalmi mobilitás eszköze legyen".Michael Bloomberg 1964-ben diplomázott a tekintélyes intézményben. Az egyéb jótékonykodásáról - a többi között a környezetvédelmet segítő jelentős adományairól - is ismert üzletember a The New York Timesnak írt, a lap internetes oldalán vasárnap megjelent véleménycikkében azt hangsúlyozta: adományával azt szeretné segíteni, hogy a tehetséges emberek az érdemek és ne a gazdagság alapján jussanak lehetőségekhez. "A pénzügyi helyzetnek soha többé nem szabad befolyásolnia a döntéseket" - fogalmazott.Bloomberg már korábban is jelentős összegeket adományozott oktatási és más jótékony célokra, összesen mintegy 6,5 milliárd dollár értékben.