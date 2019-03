Brutálisan indította az évet az építőipar

Az erős januári számok a növekedési trend folytatódását mutatják, még csak egy kis lassulás sem fedezhető fel a száguldásban.

Mindkét építményfőcsoport termelésének volumene bővült: az épületeké 28,2, az egyéb építményeké 32,2%-kal. Az épületeknél ipari és irodaépületek építése, az egyéb építményeknél pedig továbbra is út- és vasútépítések eredményezték a növekedést. Vagyis a növekedésben továbbra is jelentős szerepet játszanak az uniós forrásból finanszírozott állami beruházások.Érdekesen alakultak a rendelési mutatók, amelyek év végi és év eleji mozgása mindig kiemelt figyelmet kap. A megkötött új szerződések volumene szépen alakult (+16,9% év/év) azonban ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 30,8%-kal nagyobb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 24,0%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Utóbbi éppen az uniós forrásból finanszírozott projektek megrendelésében mutatkozó visszaesést jelenti, összefüggésben azzal, hogy tavaly már a hétéves költségvetési keret nagy részére leszerződött az állam, így idénre nem sok maradt. A lendület viszont összességében megmaradt, ami annak köszönhető, hogy az épületek körében ipari, kulturális és sportlétesítményekre kötöttek nagy értékű szerződéseket - ezek szintén állami aktivitást jeleznek.A friss rendelési számok ellenére az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene már csupán 1,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, vagyis az év elején bejövő nagyobb volumenű szerződés sem korrigált a decemberi visszaesést. Ez arra utal, hogy az építőiparban az év második felétől, de különösen jövőre érdemi lassulás várható. A kép itt is tarka: az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 30,5%-kal nagyobb, az egyéb építményeké 7,4%-kal kisebb volt, mint 2018. január végén.