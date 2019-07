Carney lehetne az IMF új vezetője

Az európai kormányok a Bloomberg szerint tárgyalásokat folytatnak arról, hogy Carney legyen az IMF új elnöke. Erről az uniós pénzügyminiszterek is megbeszélést fognak tartani. A kanadai Carney brit és ír útlevéllel is rendelkezik, vagyis technikailag nincs akadálya annak, hogy jelöljék. A Bank of England nem kommentálta az értesülést.Az IMF-nek azért kell új elnök, mert Christine Lagarde-ot, a Valutaalap eddigi vezetőjét jelölték az Európapi Központi Bank elnöki tisztségébe.