Csak június végéig kér halasztást Theresa May

A Downing Street által ismertetett háromoldalas levél szerint May azt javasolja, hogy ha a június 30-i határidő előtt sikerül ratifikálni a Brexit feltételrendszerét rögzítő - a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított - megállapodást, akkor a halasztási időszak is előbb véget érne.A konzervatív párti brit miniszterelnök szerint London valójában olyan ratifikációs menetrendre törekszik, amely még május 23. előtt lehetővé tenné a kilépést az Európai Unióból, ugyanis így az Egyesült Királyságnak nem kellene részt vennie az aznap kezdődő európai parlamenti választásokon.Theresa May közli azonban az uniós állam- és kormányfők alkotta testület vezetőjével azt is, hogy a brit kormány folytatja előkészületeit az EP-választási részvételre, arra az esetre, ha ez elkerülhetetlennek bizonyulna.A hírek szerint Brüsszel csak a hosszú halasztásba menne bele, Tusk ma egyéves hosszabbítást javasolt. Ezek után erősen kérdéses, nyitott fülekre talál-e a brit kormányfő javaslata az újabb néhány hónapos halasztásról.