Csattanós választ adott Soros az őt ért támadásokra

Nagy-Britannia pedig az EU-n kívülre kerülve elveszíti globális befolyásának jelentős részét, és az elmúlt 45 év sikeres gazdasági integrációjának folyamata is hátramenetbe kapcsol

Az ügy előzményéről mi is beszámoltunk , a The Daily Telegraph a hét elején ugyanis arról írt, hogy Soros 400 ezer fontot (140 millió forintot) adományozott az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül a Best for Britain kampányszervezetnek, amelynek meghirdetett célja az, hogy "nyitva maradjon" az Egyesült Királyság előtt a további EU-tagság lehetősége.A lap értesülése szerint a Soros György által támogatott Brexit-ellenes brit szervezet hamarosan kampányt is indít a kilépési folyamat leállítására.A Telegraph cikke nyomán a Mail-lapcsoport hétközi kiadása, a Daily Mail erőteljesen támadó hangvételű cikkben minősítette "szennyes pénznek" a Brexitet ellenző civil szervezetnek Soros által nyújtott anyagi támogatást.Válaszul Soros a lap vasárnapi online kiadásának kommentárrovatában megjelent válaszcikkében leszögezi: soha nem titkolta, hogy ellenzi Nagy-Britannia kilépését az EU-ból, sőt az uniós tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás idején is éppen a Mail on Sunday hasábjain fejtette ki nézeteit "meglehetősen nyíltan".Vasárnapi cikkében Soros György a Brexitet tragikus hibának, a brit EU-tagságról tartott népszavazást pedig - amelyen a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt - végzetes tévedésnek nevezi.A tapasztalatok Soros szerint azt mutatják ugyanis, hogy a népszavazásokon gyakran rossz döntések születnek, mivel "a lelkiismeretlen agitátorok által felheccelt emberek" a referendumokat a pillanatnyi helyzettel szembeni elégedetlenségük kifejezésére használják, a későbbi következmények mérlegelése nélkül.Soros szerint a Brexittel mindenki veszít. Nagy-Britannia nélkül gyengül Európa képessége a demokratikus értékek megvédésére és előmozdítására, és hiányozni fog az EU szükséges intézményi reformja érdekében kifejtett brit nyomás is.- írja Soros György.A szerző szerint nem létezik baráti válás, a válás mindig pusztító, és illúzió azt várni, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió gazdaságainak szétválása a kilépési tárgyalásokra rendelkezésre álló két év alatt végbemehet.