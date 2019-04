Csütörtökön találkozik egymással Putyin és Kim Dzsong Un

A lap szerint Putyin a Pekingben pénteken és szombaton megtartandó Egy övezet, egy út nemzetközi fórumra tartva tesz majd kitérőt Vlagyivosztokba. A Kreml korábban biztonsági okokra hivatkozva nem kívánta elárulni a csúcstalálkozó helyszínét és időpontját, csak annyit közölt, hogy azt a hónap második felében, garantáltan" Oroszország területén tartják meg.A hétvégén megjelent orosz és nemzetközi sajtóértesülések szerint észak-koreai funkcionáriusok keresték fel a tervezett találkozó feltételezett helyszínét, a Távol-keleti Szövetségi Egyetemet, ahol egyébként április 24-én és 25-én "hivatalos küldöttségek látogatása" miatt szünetel majd az oktatás. A Vlagyivosztokban megtartandó csúcs lehetőségéről elsőként a Yonhap dél-koreai hírügynökség számolt be a múlt hét elején.A két ország között már huzamosan szünetel a legmagasabb szintű kapcsolattartás. Putyin 2000-ben látogatott el Phenjanba. Kim Dzsong Un apja, Kim Dzsong Il páncélvonatán 2001-ben és 2002-ben Moszkvába, 2011-ben pedig Ulan-Udéba utazott el.Kim Dzsong Un 2015-ben meghívást fogadott el a náci Németország felett aratott győzelem 70. évfordulójának május 9-i moszkvai megünneplésére, de nem élt vele. Az észak-koreai vezető lehetséges vizitjével kapcsolatban már tavaly több forgatókönyv is felmerült. Szó volt egyebek között arról, hogy Kim részt vesz a Vlagyivosztokban szeptemberben megtartott Keleti Gazdasági Fórumon. Végül ez az elképzelés sem valósult meg, de az orosz vezetés részéről többször is elhangzott, hogy a politikust bármely, számára alkalmas időpontban szívesen látják.