Éles fordulat Powell szavaira a dollárban 2019.05.01 20:42

Elkezdődött Jerome Powell Fed-elnök sajtótájékoztatója, amelyen többek között azt mondta, hogy a jegybank számára is váratlan volt az év elején kibontakozott alacsony maginfláció, ami bár a várakozások szerint átmeneti tényezőkkel magyarázható, de ha kiderül, hogy tartós, akkor ezt figyelembe kell vennie kamatdöntéseinél a jegybanknak. Powell ezzel együtt azt is hangsúlyozta, hogy most nem látnak indokot se az emelésre, se a kamat csökkentésére és a kötelezőn felüli tartalékoknál végrehajtott 5 bázispontos kamatvágás nem jelenti a monetáris politikai irányultság változását. Utóbbi jelzésekre az addig kis gyengülést mutató dollár éles fordulattal erősödni kezdett például az euróval szemben 1,1260-ról 1,12-ig, hiszen ez azt jelzi a piacok számára, hogy egyelőre nincs még napirenden a kamatcsökkentés Amerikában, ezzel is dacolva tehát Trump példátlan kérésének. Nemcsak a dollárnál látszik éles irányváltás, hanem a vezető részvényindexeknél is, hiszen kezdetben még emelkedéssel reagáltak a Fed közleményére, majd Powell szavai után 0,2-0,3% körüli mínuszba buktak.