Davoson kívül is lesz élet a héten

Mire ezt a cikket elolvashatják, addigrahajnalban már egy sor kínai makroadat megjelent, például a negyedik negyedéves növekedés előzetes adata. Mindez azért lehet érdekes, mert az elmúlt hónapokban sorra jöttek az adatok a kínai gazdaság lassulásáról, most kiderül, hogy ez a negyedik negyedévben megvalósult-e. Elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi háború nyomhatja rá a bélyegét a távol-keleti ország gazdaságára, a szakemberek azonban egyelőre csak minimális lassulásra számítanak, 6,4%-os növekedést becsültek előzetesen. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) várhatóan hétfő délután publikálja World Economic Outlook kiadványát, melyben azonban ezúttal nem lesznek friss előrejelzések országonként, csak a világgazdaság helyzetét elemzi, illetve a fejlett gazdaságokkal foglalkozik.

reggel közli a KSH a keresetek novemberi adatát, melyben várhatóan a bérek további emelkedéséről számolnak majd be, emellett jön a decemberi részletes államháztartási egyenleg. A múlt héten már kiderült, hogy a deficit az előzetes terveknél jobban alakulhatott, most ennek a hátteréről kapunk további információkat. Közben Németországban a ZEW gazdasági hangulatindex friss adata jelenik majd meg. Az egész hetet meghatározza a már említett davosi Világgazdasági Fórum, mely kedden kezdődik, a világ vezető politikusai, közgazdászai adnak elő a konferencián.hajnalban Japánban a Bank of Japan kamatdöntésére figyelnek elsősorban a befektetők, elsősorban a jen árfolyamára lehet hatással a jegybank kommunikációja.A kiskereskedelem novemberi felülvizsgálat statisztikáját közli a KSHreggel, emellett az ÁKK kincstárjegy-aukciója érdemel említést, miközben külföldön sokkal fontosabb események jönnek, például az EKB kamatdöntő-ülése kora délután. Emellett jönnek a januári előzetes beszerzési menedzserindexek Európában és a tengerentúlon is, melyekből kiderülhet, mennyire súlyos a gazdaság globális lassulása.itthon még marad egy népmozgalmi statisztika, ami mellett a német IFO hangulatindexre és az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállományára lesz érdemes figyelni.