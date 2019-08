Deflációs félelmek keltek életre Kínában

A termelői árszint csökkenése deflációs tünet lehet, illetve arra utal, hogy a gazdaság teljesítménye a vártnál erőteljesebben lassulhat. A Reuters értelmezése szerint a friss árfolyamatok a kínai vezetést arra ösztönözhetik, hogy újabb élénkítő eszközöket vessen be a növekedési cél elérése érdekében.A kínai termelők elsősorban azért csökkentik az áraikat, mert szeretnék megőrizni a piaci részesedésüket a belföldön és külföldön egyaránt zsugorodó kereslet ellenére. (A külső kereslet csökkenésében szerepet játszik az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború is.) Ugyanakkor a jelenség csökkenti a vállalati profitot, ami visszaveti a beruházási hajlandóságot, ez pedig a növekedésre is hatással van. Az olaj, a vasért és más nyersanyagok ára mindenesetre már csökken, ami összefügg az egyre lejjebb kerülő globális növekedési várakozásokkal.A júliusi termelői árindex egyébként havi alapon -0,3% volt, ám ez az inflációs mutatóban (a fogyasztói árak alakulásában) még nem látszik, ott ugyanis az élelmiszerek drágulása dominálja a folyamatokat.