Dolgozik a magas nyomás: kiadta előrejelzését az MNB

Nem meglepetés, hogy a jegybank feljebb húzta az idei GDP-előrejelzését, hiszen az első negyedévben kirobbanó formában volt a magyar gazdaság, 5% körüli növekedési ütemet produkált. Innen még jelentős lassulás mellett sem igazán jönne ki 4% alatti éves átlagos növekedés.A GDP-növekedés összetevői közül a belső tényezőket húzta feljebb jelentősen az MNB: már 15%-os beruházási bővülést, és 5%-os fogyasztási dinamikát vár. Az export az Európából érkező rossz hírek ellenére is tartja magát, és közben a jegybank szerint az import sem durran el, vagyis a külső egyensúly nem romlik jelentősen. Utóbbi elsőre meglepetés lehet, hiszen ha a belső felhasználás (fogyasztás, beruházás) gyorsabban emelkedik, akkor az elvileg a külső egyensúly romlásában kellene hogy megjelenjen. A külső egyensúllyal kapcsolatos jegybanki optimizmust az magyarázza, hogy az év elején nagyon sok export valósult meg előző évi importkészletekből.

A magyar gazdaság gyors növekedése mögött a munkaerőpiac töretlen tendenciái is felfedezhetők. A foglalkoztatás emelkedése a versenyszektorban az általános munkaerőhiány ellenére is töretlen, a bérek pedig a korábbi várakozásoknál is gyorsabban emelkednek.Mindez persze azt is jelenti, hogy a munkatermelékenység kevésbé emelkedik (a GDP-növekedésben kisebb a meglepetés mint a foglalkoztatásban), illetve a fajlagos munkaerőköltség jóval ezt meghaladó ütemben emelkedik. Így az ebből fakadó feszültség is nagyobb lehet, ugyanakkor az MNB azt várja, hogy a közeljövőben ez enyhülhet: a vállalati szektor nagyon erős beruházási kedve ugyanis tompítja a hatást.A következő negyedévekben a fentiekkel együtt is lassulás vár a magyar gazdaságra. Ennek mértéke ugyanakkor nem jelentős, hiszen a tavalyi 5% után idén 4% feletti, jövőre és 2021-ben pedig 3% feletti marad a gazdasági növekedés.Az inflációban láthatóan magasabb pályát rajzolt be az MNB, mint márciusban. Ugyanakkor a szakértőknek továbbra is nagyon erős a meggyőződése, hogy az év második felében a külső környezet hűtő hatása megjelenik az inflációban. Ez, és a bázishatások az adószűrt maginfláció negyedik negyedéves tetőzéséhez vezetnek (3,8%), és onnan mérséklődést vár az MNB.A szigorúbb költségvetési tervek megjelentek a jegybanki prognózisban is. Amennyiben a megnövelt Országvédelmi Alapot a kormány nem költi el, 2020-21-ben 0,5% körüli GDP-arányos deficit alakulhat ki. A fegyelmezettebb fiskusnak egyébként jelentős szerepe van a beruházási dinamika jövő évi látványos visszaesésében: egyrészt az uniós források, másrészt a saját erős állami fejlesztések is jelentős fékező hatást gyakorolnak majd.