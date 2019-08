Donald Trump felébredt szerda reggel, körülnézett és belerúgott a Fedbe

Újabb három jegybank vágott kamatot

“Three more Central Banks cut rates." Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 7.

....proud to admit their mistake of acting too fast and tightening too much (and that I was right!). They must Cut Rates bigger and faster, and stop their ridiculous quantitative tightening NOW. Yield curve is at too wide a margin, and no inflation! Incompetence is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 7.

....terrible thing to watch, especially when things could be taken care of sooo easily. We will WIN anyway, but it would be much easier if the Fed understood, which they don't, that we are competing against other countries, all of whom want to do well at our expense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 7.

- kommentálta szerda délután a Twitteren Donald Trump amerikai elnök az új-zélandi, az indiai és a thaiföldi jegybankok mai lépését.A fenti mondatból már sejteni lehetett, miről szól majd Trump újabb kommunikációs offenzivája: szerinte az amerikai gazdasággal nincs semmi probléma, a kereskedelmi háborúban Kína a gyengébb fél. Az elnök szerint a kínai deviza "ostrom alatt áll", ami némileg ellentmond annak a hivatalos amerikai álláspontnak, mely devizamanipulátornak bélyegezte az ázsiai országot.Trump szerint a probléma a Fed, mely túl büszke beismerni, hogy túl gyorsan és túl sokat szigorított az utóbbi években. Szerinte gyorsabban és erőteljesebben kell vágniuk a kamatot (bár az nem világos, hogy minél gyorsabban és erősebben), és azonnal be kell fejezniük a mennyiségi szigorítást, vagyis a válság után megvett eszközök fokozatos leépítését.Az amerikai elnök szerint szörnyű látni a jegybank inkompetenciáját, főleg akkor, amikor szerinte egyszerűen lehetne kezelni a mostani helyzetet. Trump szerint Amerika mindenképp nyerni fog, de sokkal könnyebb lenne akkor, ha a Fed belátná, hogy más országokkal kell versenyezni, melyek megteszik a helyes lépéseket.