Donald Trump nem bűnös

A tárcavezető tájékoztató levelében tudatta a törvényhozókkal azt is: a különbizottság "nem talált elégséges bizonyítékot" arra, hogy Donald Trump amerikai elnök akadályozta volna az igazságszolgáltatást - írta tudósításában Járai Judit, az MTI washingtoni tudósítója. A bizottság a 2016-os elnökválasztási folyamatra utalva egyúttal arra a következtetésre jutott, hogy "a bizonyítékok alapján Donald Trump nem vett részt a választásba történő orosz beavatkozással kapcsolatos bűncselekményekben".A Donald Trump 2016-os választási kampányának munkatársai és Oroszország közötti esetleges összejátszást vizsgáló különleges bizottság vezetője, Robert Mueller péntek délután adta át jelentését William Barr igazságügyi miniszternek, aki washingtoni idő szerint vasárnap délután küldött a jelentés tartalmáról tájékoztató levelet a törvényhozóknak. A tárcavezető nem a teljes jelentést küldte meg a törvényhozóknak, hanem csupán tájékoztatást adott annak legfőbb megállapításairól.A jelentésre adott első reakciójában Donald Trump a floridai Mar-a-Lagóban újságíróknak nyilatkozva leszögezte: nem volt összejátszás Oroszországgal, nem történt meg az igazságszolgáltatás akadályozása, a felmentés totális. Az elnök megjegyezte: szégyen, hogy az országnak keresztül kellett mennie ezen a vizsgálaton.Mike Pence, az Egyesült Államok alelnöke egy közleményében azt hangoztatta, hogy Robert Mueller megállapításait minden igazságszerető amerikainak örömmel kell fogadnia. "Két esztendeig tartó vizsgálat és a média tagjainak felelőtlen vádaskodásai után a különleges vizsgálóbíró megerősítette, amit Donald Trump mindig is mondott: nem volt összejátszás a Trump-kampány és Oroszország között a 2016-os választások idején" - fogalmazott az alelnök. Hozzátette: "nagyszerű nap ez Amerikának".Kiemelte, hogy az amerikaiak most már "biztosak lehetnek" abban, hogy a Trump-kormányzat arra összpontosít, ami igazán fontos. "Csak remélhetjük, hogy a demokraták, akik oly sok időt töltöttek e lejáratódott vádaskodásokkal, most majd csatlakoznak hozzánk, és ők is segítik a nemzetünket még virágzóbbá és minden egyes amerikai számára még biztonságosabbá tevő programunkat" - hangoztatta Mike Pence.Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője közleményben fejezte ki elismerését az igazságügyi miniszternek az elkötelezettségéért, és hangsúlyozta, hogy várja a jelentés további részleteit. McConnell kifejtette azt is, hogy őt aggodalommal töltik el Oroszország folyamatos kísérletei a beavatkozásra az amerikai demokratikus folyamatokba.Nancy Pelosi házelnök és Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője közös közleményében annak a véleményének adott hangot, hogy William Barr tájékoztatója "legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi választ megad". A két politikus úgy vélte, hogy Barr "nem semleges megfigyelő". Egyúttal bejelentették: a kongresszus kéri a jelentés egészét és a hozzá tartozó dokumentációt is.Jerry Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának demokrata párti elnöke úgy vélte, a jelentésben "ellentmondások" vannak, és bejelentette, hogy "a közeljövőben" kongresszusi meghallgatásra beidézik William Barr minisztert.Idézve a Mueller-bizottság jelentését, William Barr a törvényhozóknak küldött összefoglalójában ugyanis az igazságszolgáltatás esetleges akadályozására vonatkozóan azt írta: "miközben ez a jelentés nem jut arra a következtetésre, hogy az elnök bűncselekményt követett el, nem is mentesíti őt". Majd hozzátette: ő és Rod Rosenstein miniszterhelyettes arra a következtetésre jutottak, hogy a Mueller-bizottság által összegyűjtött bizonyítékok "nem elégségesek annak megállapításához", hogy Donald Trump akadályozta volna az igazságszolgáltatást."Ez jó nap a jogrend számára. Nagyszerű nap Trump elnök és munkatársai számára. Nincs összejátszás és nincs akadályozása az igazságszolgáltatásnak. Ez a jelentés eloszlatta a Trump elnök feje fölötti felhőket. Rossz nap azoknak, akik azt remélték, hogy a Mueller-vizsgálat megbuktatja Trump elnököt" - fogalmazott közleményében Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor.Míg a republikánus tábor megelégedéssel fogadta, a demokrata politikusok nem vitatták ugyan, de fenntartásaikat hangoztatták a William Barr igazságügyi miniszter által a törvényhozóknak tájékoztatásul küldött levéllel kapcsolatban, amelyben Barr összefoglalta a Mueller-bizottág főbb megállapításait.Doug Collins, a képviselőház igazságügyi bizottságának vezető republikánus politikusa Jerry Nadlernek, a bizottság demokrata párti vezetőjének címezve leszögezte: "Nadler úrnak és a demokratáknak lehetőségük van, hogy újragondolják burjánzó vizsgálataikat". Hozzátette: reméli, rájönnek, hogy "ami politikai abrak a demokratáknak, az talán nem jó az országunknak".A The Wall Street Journal című lap elemzése szerint Donald Trump munkatársai számára politikailag "aranyat ér" a Mueller-bizottság jelentése. A lap értesülései szerint a Trump-kampány a következő napokban közvélemény-kutatásokat tervez, hogy felmérje, vajon a Mueller-vizsgálat milyen mértékben lehet hatékony fegyver a 2020-as elnökválasztáson a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok ellen.