Döntött az MTA: nem engednek a kormánynak

A közgyűlés azt is kimondta, hogy a kényszerítésnek azokat a módszereit, amelyekkel a minisztérium élt, nem tartja elfogadhatónak az akadémia.

A Magyar Tudományos Akadémia nagy többséggel elutasította, hogy átadják az akadémiai kutatóintézeteket, és azt sem fogadták el, hogy a felálló új irányító testületben feles arányban legyenek ott. Ezzel a legfontosabb pontokon szembementek Palkovics László IT-miniszter akaratával, így nincs megegyezés a magyar tudomány jövőjéről. Palkovics László, aki egy lapinterjúban erre az esetre azt helyezte kilátásba, hogy a parlament az MTA akaratával szemben törvénymódosítással is kész elvenni az intézeteket, a döntés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, már holnap újrakezdik a tárgyalásokat az MTA vezetésével - írja az Index Az MTA 191. közgyűlése hosszas, elhúzódó vita után úgy döntött, hogy bár elfogadják, hogy az akadémiai kutatóhálózat egy új irányító testület alá kerüljön, nem fogadják el, hogy ez kikerüljön az Akadémia alól. Ahhoz is ragaszkodnak, hogy maradjon meg a kutatóintézetek alapfinanszírozása, és úgy döntöttek, a kormány delegáltjainak a Palkovicsék által kívánt 50 százaléknyi helyett csak egyharmados képviselete legyen.Mindegyik döntést nagy többséggel, 74 és 90 százalék közötti aránnyal fogadta el a közgyűlés.Hogy az Akadémia belemenjen abba, hogy nem alkalmas a kutatóintézetek irányítására, ez nem volt várható, és nem is lenne igaz - mondta a közgyűlés utáni sajtótájékoztatón Palkovics László IT-miniszter mellett ülő Lovász László MTA-elnök. "Nem einstandolni akarjuk az intézethálózatot, csak új pályára akarja állítani" - mondta a közgyűlési döntés miatt csalódott Palkovics László.Azt a miniszter nem akarta megválaszolni, mit gondol arról, hogy miért nem sikerült meggyőznie az akadémikusok többségét. Azt mondta, további tárgyalások szükségesek az Akadémiával, ezeket a kormány már holnap megkezdené. A további tárgyalások szükségességét egyébként a közgyűlés is megszavazta.

Palkovics László, Lovász László és Pálinkás József az MTA 191. közgyűlésén. Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás