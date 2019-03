A mai jegybanki közleményben is megjelenik az a kitétel, miszerint a monetáris politika jövőbeli pályáját az időközben beérkező adatok határozzák majd meg, vagyis a döntéshozatal "adat-vezényelt" (data-driven). Ugyanakkor a döntéshozatalban az is fontos szerepet játszik, hogy a negatív forgatókönyvek kockázatának emelkedése esetén időben cselekedni kell. Draghi valószínűleg ezt akarta kicsit másképp megragadni egy újságírói kérdésre reagálva, amely azt feszegette, hogy miért volt szükség a mai (lazító) lépésekre az erősödő bizonytalanságok közepette, ám a megfogalmazás módja nem volt túl szerencsés:

Az alapforgatókönyv továbbra is az, hogy idővel javulni fognak a gazdasági kilátások, a mai döntésre azért volt szükség, hogy biztosítsák az inflációs cél középtávú elérését. A döntéshozók továbbra is magabiztosak abban a tekintetben, hogy ez sikerülni fog, Draghi azonban beismeri, hogy ez tovább fog tartani, mint korábban várták.

A jegybankelnök szerint a döntéshozók körében egyetértés volt abban, hogy el kell indítani az új TLTRO-programot, illetve, hogy az első kamatemelés időpontjára vonatkozó iránymutatás módosítására (annak későbbre tolására) is szükség van.

Draghi beismeri, hogy a kedvezőtlen külső környezet hatásai tartósabbnak bizonyulnak, mint azt a döntéshozók korábban gondolták, ezért a növekedés is lassabb lesz.

Rövid összefoglaló a jelenlegi helyzetről 2019.03.07 14:33

A gyenge gazdasági adatok alapján a tavalyi lassulás idén is kitarthat. Ebben a kedvezőtlen külső környezet, így a protekcionizmus, illetve egyéb geopolitikai tényezők is szerepet játszanak. A lassabb várható gazdasági növekedés miatt az infláció is a korábban vártnál lassabban közeledhet az EKB céljához.