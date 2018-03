Dugig vannak a wellness hotelek: mi lesz itt két hét múlva?

Az év elején felkapott hír volt, hogy 2018-ban rekordszámú, összesen 9 hosszú hétvége várható, és ezek többsége 4 napos lesz. Az első idei alkalom a mostani, március 15-ei ünnep, ami alatt az emberek szeretnének végre fellélegezni a hosszú tél után. Épp ezért már hetek óta látszik, hogy sok szállodában teltház lesz: aadati alapján háromszoros forgalmat hoz a négynapos pihenés egy átlagos márciusi hétvégéhez képest.(MSZÉSZ) főtitkára szerint mivel nemzeti (és nem nemzetközi) ünnepről van szó, főleg a vidéki szállodák vendégforgalma ugrik meg, hiszen a belföldi vendégéjszakák tekintetében a vidék erősebb, míg a budapesti vendégéjszakák többségét a külföldi turisták generálják.

Az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél Eger városa (Forrás: Shutterstock)

Ezek a szállodák lesznek teltházasak

A sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy a hosszú hétvégék pozitívan hatnak a szállodák vendégforgalmára, főleg azon vidéki szállodák esetében, amelyek a passzív és aktív kikapcsolódást segítő szolgáltatási csomagokat kínálnak. Tipikusan ilyenek a wellness- és gyógy-szállodák, illetve a kastélyszállók, amelyek kifejezetten népszerűek a magyar családok körében

A Szallas.hu szerint az előfoglalások alapján háromszoros forgalmat hoz a négynapos pihenés egy átlagos márciusi hétvégéhez képest. Budapest mellett Eger és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb belföldi úti célok, a legtöbben 4 csillagos wellness-szállodába foglaltak, ezek közül azok bizonyulnak a legkeresettebbnek, amelyek a wellness mellett más programokat is kínálnak.

- mondta el a Portfolio-nak Kovács István (MSZÉSZ), aki szerint országosan számos wellness-szálloda valószínűleg teltházzal vagy közel-teltházzal működik ezekben a napokban. Ezt még az sem befolyásolja, hogy az időjárás nem alakul a legkedvezőbben, mert azok, akik megengedhetik maguknak a hosszú hétvégi wellnesst, hetekkel vagy akár hónapokkal előre bebiztosították maguknak a helyet. Ráadásul a szállodák többsége hideg-esős időben is nyújt kikapcsolódási lehetőséget, például fedett medencékkel, szaunákkal, sportolási lehetőségekkel, nem beszélve a gyerekprogramokról.A szállásfoglaló oldal programkínálata közül az egri vár, a Miskolctapolcai Barlangfürdő és a Hévízi Tófürdő a legkeresettebbek. Az adatokból az is kiderül, hogy lesznek azért olyanok, akik külföld felé veszik az irányt a szünidőre; Zakopane, Prága és Donovaly számíthat a legtöbb magyar turistára.

Mitől függ a forgalom alakulása?

A hosszú hétvége a szabadidő-turizmus tekintetében fontos szempont, de számos makrogazdasági és iparági tényezőtől függ, hogy hogyan alakul a szállodákban a forgalom. Ez általában a következőket jelenti:

GDP-növekedés (a 4% körüli arány kedvező);

diszkrecionális jövedelem (jelenleg megvan a piacon);

a cafeteria utazás támogató hatása (SZÉP-kártya);

szállodapiaci fejlesztések, minőség fenntartás és javítás;

sikeres marketingkommunikáció minden érintettet figyelembe véve;

dinamikus árazás, célcsoportra szabott árpolitika.

Az elmúlt években jellemző tendencia volt a hazai szállodák szobaárainak növekedése, és ha például a szállodák a bevételük növelése érdekében túlárazzák a hosszú hétvégéket, az is elképzelhető, hogy a várakozásokhoz képest alacsonyabb lesz a forgalom.

Ha pedig wellness, akkor a fürdés mellet legfeljebb egy kis szaunázásra vehető rá a magyar - derül ki a Danubius Hotels Group szállodalánc megbízásából készült kutatásból , amely a magyarok nyaralási-pihenési szokásaival és terveivel foglalkozott. Az eredményekből világosan látszik, hogy a válaszadóknak 4-szer fontosabb a nyugalom és 5-ször fontosabb a meleg vízben való lazulás, mint a sportolás. Tényleg úgy tűnik, hogy a wellness hazánkban összeforrt a jóleső semmittevés hétvégéjével, amibe már nem fér bele az aktív pihenés.

Vendégek a hajdúszoboszlói Aquapalace barlangfürdőjében (Forrás: Oláh Tibor, MTI)

Mi lesz Húsvétkor a szállodákkal?

Ha több hosszú hétvége követi egymást rövid időszakon - mondjuk egy hónapon - belül, akkor nehezebb a folyamatos teltházat elérni. A tapasztalatok szerint a hosszú hétvégék előtti és utáni hetek általában forgalomcsökkenést okoznak az előző év azonos időszakához képest

A várakozások szerint az idei március 15-ei hosszú hétvége inkább a belföldi, egyéni vendégeket motiválja utazásra, így a wellness szállodákban várnak megemelkedett forgalmat. Céges szinten pedig valószínűleg idén is a Húsvét lesz meghatározó, ami a tavaly hozott rendeletnek megfelelően, idén 4 napos pihenést nyújt.

A szállodalánc felméréséből az is kiderült, hogy a megkérdezettek 73%-a belföldön tervez kikapcsolódást az idei szabadsága alatt. A legnépszerűbbek 62%-kal a 2-3 napos szállodai ajánlatok, öt napot pedig a választ adók 27,5%-a tölt el gyógy-, és wellness szállodában. Az is egyértelmű, hogy magyarok nem bíznak a privát szállásokban, 99%-uk szállodákban, motelekben, vendégházakban foglal szállást. Idén átlagosan 165 ezer forintot terveznek költeni nyaralásra, 16%-kal kevesebbet a tavalyinál, a legtöbbet költők pedig a középkorúak, akik szívesen járnak vissza a bevált helyekre. A megkérdezettek több mint fele évente többször is elutazik, így előfordulhat, hogy az egymáshoz közel eső hétvégék nem fogják egymást szabotálni.- emelte ki Kovács István, hozzátéve, hogy a márciusi hosszú hétvége esetében most azért is biztosított a magas forgalom, mert ez az év első hosszú hétvégéje, és a téli hónapok után sokan vágynak a kikapcsolódásra. Ettől függetlenül a Húsvét is erős időszak lehet a legtöbb hotelnél, hiszen egy hagyományos tavaszi ünnepről van szó, ami ráadásul nemzetközi szinten pihenést biztosít az embereknek.A Danubius Hotels Group korábbi megkeresésünkre közölte, hogy a 2017-es évben a Húsvét hozott kiemelkedő forgalmat, amit szorosan követett a május elsejei hétvége. Mivel mindkettő nemzetközi ünnep, különösen kedvező hatásuk volt a városi és a wellness szállodák forgalmára egyaránt.