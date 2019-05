Durván 10 ezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a labdarúgó Eb-re

Az európai szövetség (UEFA) vasárnap hozta nyilvánosságra a belépők értékesítésére vonatkozó szabályzatát és a jegyárakat. A sajtóközlemény szerint minden helyszín számára három kategóriát határoztak meg. A három budapesti csoportmérkőzésre és az egy nyolcaddöntőre 30, 75 és 125 euróért lehet majd jegyeket vásárolni.Az Európa-bajnokságok hatvanadik évfordulója alkalmából különleges keretek között, 12 városban rendezik a 24 válogatottat felvonultató kontinensviadal 51 mérkőzését. A torna június 12-én Rómában kezdődik, az elődöntőknek és a július 12-i finálénak London ad otthont.Az UEFA vasárnapi bejelentése szerint összesen csaknem hárommillió belépő lesz elérhető a szurkolók számára, ami rekordot jelent. Az értékesítés első szakaszában - amely június 12-től július 12-ig tart - másfél millió belépő válik elérhetővé. A második fázisban további egymillió jegy lesz kapható a tornára kvalifikált csapatok szurkolói számára. Ezeket a jegyeket a november 30-án sorra kerülő sorsolás után kezdik árulni. Az utolsó szakasz jövő áprilisban kezdődik, miután március 26. és 31. között a pótselejtezőkön eldől, melyik négy csapattal válik teljessé a mezőny.Jegyeket kizárólag az euro2020.com/tickets oldalon lehet igényelni. Ezen az internetes felületen a szurkolóknak jegyeladásra is lehetőségük lesz, vagyis biztonságosan vásárolhatnak másoktól, az eladók pedig garanciát kapnak, hogy minden esetben hozzájutnak a pénzükhöz.Az európai szövetség kiemelte: 44 mérkőzésre mintegy egymillió jegy érhető majd el ötven euróért vagy olcsóbban. A londoni elődöntőkre, illetve a fináléra 40 ezer belépőt hoznak forgalomba száz eurónál olcsóbban. A legdrágább jegy, a döntőre szóló 1-es kategóriás belépő 945 euróba (307 ezer forint) kerül.A drukkerek két típus közül választhatnak. Az egyéni jegy egy adott mérkőzésre, egy adott stadionba szól, az úgynevezett csapatkövető belépő viszont - amely decemberétől kapható majd - arra alkalmas, hogy a szurkolók élőben láthassák kedvenc válogatottjukat az egyenes kieséses szakasz egyik meccsén, függetlenül annak helyszínétől. Ha az adott csapat nem jut el a kieséses szakaszig, a jegyek árát teljes mértékben visszatérítik.Akik nem kapták meg az igényelt jegyeiket az első értékesítési szakasz lejártáig, elsőként értesülnek majd az új vásárlási lehetőségekről, és számukra egy kizárólagos, elsőbbségi vásárlási időszakot biztosítanak majd.A mozgáskorlátozottak részére is számos jegyet értékesít az UEFA, és ezek mindig a legalacsonyabb árkategóriába tartoznak - függetlenül attól, hová szólnak a stadionban -, emellett ingyen belépőt is biztosítanak egy kísérő számára.Az UEFA közleménye kiemeli: minden olyan mérkőzés és kategória esetében, ahol a kereslet meghaladja a kínálatot, a jegyeket igazságos, átlátható sorsolás útján osztják szét a szurkolók között. Mindenki ugyanolyan eséllyel indul a sorsoláson, függetlenül attól, mikor adta le igénylését a június 12. és július 12. közötti időszakban.A jegykategóriák és árak meghatározásánál a rendező városokat két csoportba osztották a lakosság vásárlóereje és az átlagos jövedelem szerint. Az A csoportba Amszterdam, Bilbao, Koppenhága, Dublin, Glasgow, London, München, Róma és Szentpétervár került, a B csoportba Baku, Bukarest és Budapest. A csoportbeosztás az egész tornára érvényes, tehát a bakui negyeddöntőre olcsóbb lesz a jegy, mint a müncheni, a római vagy a szentpétervári negyeddöntőre.