Durván nőnek a magyar fizetések

A versenyszféra keresetei is dinamikusan nőttek: szeptemberben 11,7%-os növekedést mért a KSH a bruttó béreknél, a rendszeres bérek pedig ennél is nagyobb mértékben, 12,1%-kal emelkedtek a legalább 5 főt foglalkoztató cégeknél.

A versenyszférában a bruttó kereset a hónapban 299 300 forint volt, ami 199 ezres nettót jelentett.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 194 800 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 202 700 forintra becsülhető a KSH szerint.A keresetek idei növekedésének fontos szerepet játszik a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 25%-os emelése, valamint a járulékcsökkentés, amit a béradatok alapján úgy tűnik, hogy a vállalatok továbbadtak a munkavállalóknak. A bérek növekedését a KSH szerint támogatta az is, hogy a költségvetési szféra egyes területein és az állami közszolgáltató cégeknél is emelték a fizetéseket.A keresetek idei növekedésében fontos tényező az is, hogy Magyarországon egyre nagyobb a munkaerőhiány, ami szintén felfelé hajtja a béreket. A bérek növekedése mindezek miatt a következő hónapokban is kitarthat.