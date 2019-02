Ebben az évezredben még nem fogyott annyira gyorsan a magyar, mint tavaly

Az előzetes adatok szerint 2018-ban a születések száma 1,9, a halálozásoké 0,4%-kal kevesebb volt, mint 2017-ben. A természetes fogyás 3,0%-kal, 1203 fővel emelkedett 2017-hez képest - jelentette a KSH. A 41 ezer fő feletti fogyás azt jelenti, hogy annyival lettünk kevesebben, mint Hatvan és Várpalota együttes népessége, és csak 1998-99-ben láttunk ennél nagyobb népességfogyást.

A természetes fogyás és a migrációs folyamatok eredményeképpen 9 millió 794 ezer fő volt a becsült lakónépesség 2018 végén, ez nagyjából annyi, mint 1955-ben. A lakónépesség tényleges fogyása (14 ezer fő) egyébként jóval kisebb volt, mint a természetes fogyás (41 ezer fő), ami azt jelenti, hogy a KSH becslései szerint a bevándorlók száma továbbra is meghaladja a kivándorlóékat.

A népességfogyás oka nyilvánvaló: kevesebb gyerek születik, mint ahány ember meghal. Ez hosszabb távon abból következik, hogy a gyerekvállalási hajlandóság alacsony, de rövidebb távon fontos befolyásoló tényező, hogy a szülőképes korú nők száma csökken. (Vagyis hiába lenne magasabb a gyerekvállalási hajlandóság, egy ideig még akkor is csökkenő népességszámot látnánk.) A gyerekvállalási hajlandóságot megragadó termékenységi arányszám 1,49 volt, ugyanannyi, mint 2017-ben, és 2016-ban, vagyis a szülési kedv egyáltalán nem emelkedett az elmúlt három évben.

Ami a konkrét számokat illeti 2018-ban 89 800 élveszületés történt, 1777-tel, 1,9%-kal kevesebb, mint 2017-ben. 131 100-an haltak meg, 0,4%-kal, 574 fővel kevesebben, mint 2017-ben. Ennek elsődleges oka a 2016-osnál kisebb influenzajárvány volt. Mivel a születések száma nagyobb mértékben csökkent, mint a halálozásoké, ennek következtében a természetes fogyás a 2017. évi 40 097-tel szemben 2018-ban 41 300 fő volt, ami 3,0%-os növekedést jelent. 50 900 pár kötött házasságot, 0,6%-kal, 328-cal több, mint 2017-ben.

A termékenységi ráta alakulásában van egy kis pikantéria. A 2017-es adatot a KSH némi meglepetésre már tavasszal kihozta, korábban az év második felére esett ennek a publikációja. A választások előttnem sokkal megjelent adat 1,5 volt, vagyis jelképes javulást mutatott, ezt azóta valamikor a KSH szép csendben 1,49-re módosította vissza. (Azóta viszont havonta közli a mutató becsült állását a hivatal, ezért is lehet már most 2018-as számunk.)A ma megjelent decemberi adatok nem csak azért érdekesek, mert teljessé vált velük a 2018-as év. A decemberi számok önmagukban is elég gyengék lettek, megerősítve a csökkenő születésszám két éve tartó tendenciáját. Szezonális igazításunk alapján az év utolsó hónapja a harmadik legkisebb születésszámot hozta a gazdasági fellendülés kezdete óta. A hosszabb távú trend, amely mindeddig a válság utáni korrekció miatt emelkedést jelzett stagnálásba váltott.

2018 decemberében 7184 gyermek született, 5,3%-kal, 405 újszülöttel kevesebb, mint 2017 decemberében. Az elhunytak száma 12 188 fő volt, 5,7%-kal, 657 fővel több az egy évvel korábbinál. A halálozások száma emelkedett, a születéseké csökkent, ennek következtében a természetes fogyás 27%-kal nőtt, a 2017. decemberi 3942-vel szemben 5004 fő volt.Összességében tehát a 2018-as adatok különös erővel mutatnak rá a demográfiai fordulat fontosságára, amelyet a kormány a frissen hirdetett családvédelmi akciótervvel kíván megalapozni. A friss számok még az eddig biztatóbbnak tartott tendenciákban is elakadást mutatnak, a népességfogyás pedig gyorsult.