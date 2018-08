Ebből káosz lesz: a Ryanair csak szólt, a Wizz Air azonnal lépett

"Az utasok egy, legfeljebb 55 × 40 × 23 cm méretű ingyenes kézipoggyásszal utazhatnak."

"Ha WIZZ Priority szolgáltatást vásárol, a fedélzetre magával viheti kézipoggyászát (55 × 40 × 23 cm), illetve egy kisméretű táskát (40 × 30 × 18 cm) is."

"Ha nem vásárol WIZZ Priority szolgáltatást, és a kézipoggyásza nagyobb a megengedett méretnél (40 × 30 × 18 cm), akkor az utasfelvételi pultnál ingyenesen fel kell adnia azt, és majd az érkezési repülőtéren veheti át a poggyászfelvételnél. Ha a kézipoggyász kisebb, mint 40 × 30 × 18 cm, akkor magával viheti az utastérbe, és az ülés alatt kell elhelyeznie azt."

Eddig tehát opcionális volt, hogy feladod-e a poggyászod önként, vagy a kapunál veszik el, ha úgy gondolják. Most már kötelezően fel kell adnod, ami az eddiginél is nagyobb várakozáshoz és káoszhoz fog vezetni

a fenti okok miatt célszerű az eddigi 2 óra helyett minimum 3 órával az indulás előtt kiérni a repülőtérre, ha nem szeretne fizetni az elsőbbségi beszállásért.

eddig a Ryanair megengedő volt a kézipoggyászok terén, fejenként 2 db táskát engedélyezett minden utasnak, egy normál méretűt és egy kisebbet, például a laptopnak. Novembertől azonban azok, akik nem vásárolnak elsőbbségi beszállást, csak egyetlen kis méretű (40x20x25cm) kézipoggyásszal utazhatnak.

Aki már a foglaláskor megvásárolja az elsőbbségi beszállást (6€), két darab kézipoggyásszal utazhat: nagyméretű, akár kerekes és egy kisméretű 40x20x25cm-es bőrönd.

Aki nem vásárolja meg, egy darab kisméretű kézipoggyásszal utazhat (40x20x25cm). Ezek a módosítások hasonlóak a Wizz Air most hatályba lépett módosításához.

Ha azok az utasok, akik nem vásároltak elsőbbségit a Ryanairnél, mégis szeretnének egy nagyobb, 10 kg-os kézipoggyászt vinni, akkor foglaláskor 8€ áron tudják hozzáadni. Ezt mindenképp fel kell adniuk a check-in pultnál. Egy járatra maximum 95 db elsőbbségit adnak el.

Ha szeretnél nagyobb táskát vinni, akkor jobban megéri az elsőbbségi beszállást megvenned foglaláskor (6€), mert akkor nem csak, hogy magaddal viheted a fedélzetre, de ha később adod hozzá priority nélkül, akkor azon túl, hogy fel kell adnod, még többet is kell fizetned (8€) érte

Eddig ugyanis utóbbi légitársaságnál választható volt, hogy a kisméretű táskát (40 × 30 × 18 cm) felviszi-e az utas a gép fedélzetére, de ez mostantól úgy módosult, hogy ha nem vásárol WIZZ Priority szolgáltatást, akkor kötelezően fel kell adnia az utasfelvételnél ingyenesen.A Wizz Air oldalán jelenleg nincs külön hír arról , hogy változott volna a cég poggyász szabályzata, de azMost az alábbi szöveg olvasható a poggyász aloldalon: - kommentálta a fejleményt az Utazómajom. A portál utasainak elmondása szerint a repülőtéri dolgozókat még nem informálták az azonnal bevezetett szabályzatról, hiszen értetlenül álltak a kérdések előtt. Az oldal szerintA társaság ezzel egyidőben a Priority mellé egy új szolgáltatást is kínál: “Kijelölt utasfelvételi pultot a poggyász gyorsabb feladása érdekében."A Ryanair tegnapi közleménye szerint november 1-től változik majd a saját poggyász szabályzata a szeptember 1. után foglalt utaknál, hogy állítása szerint így csökkenjenek a reptéri késések és mindez olcsóbb is legyen az utasoknak is. A portál szerint a módosításoknak az a lényege, hogy, hogy:- kommentálja a lehetőségeket a portál.