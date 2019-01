22 fővárosi kórházat utasítottak, hogy fogadják a súlyos betegeket

A lap szerint az óév utolsó és az újév első napjaiban megteltek a fővárosi kórházakban az intenzív ágyak, az országos tiszti főorvos hivatala ezután körlevélben utasított 22 fővárosi kórházat, hogy biztosítsák folyamatosan a súlyos betegek ellátását. Ha pedig valamennyi lélegeztető gépük foglalt, akkor a levél szerint "maguk kötelesek gondoskodni a saját ellátási területükhöz tartozók intenzív ellátásáról". Népszava szerint az intézkedés oka, hogy a tisztiorvosi szolgálat megelégelte, hogy a fővárosi kórházak olykor mondvacsináltnak látszó okokra hivatkozva próbálják elutasítani az intenzív ellátásra szoruló betegeket.Akit a hatóság ellenőrei azon kapnak, hogy alaposabb ok nélkül utasította vissza a beteget, az 500 ezer forintos bírságot kaphat - írta a lap az ÁNTSZ helyébe lépett Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által a tiszti főorvos nevében kiküldött levél alapján.A kórházigazgatók egy része a Népszavának nem is kívánta kommentálni az új év első napjaiban érkező hatósági levelet. Jogi nonszensz, ami abban van - állította egyikük. De volt köztük olyan, aki azt nem értette, hogy végül is hogyan oldhatná meg a beteg elhelyezését, ha egyszer nincs ágya.