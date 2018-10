29 új gyógyszer TB-támogatásáról döntött a kormány

Az innovatív terápiákról is szó lesz a Portfolio egészségügyi konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete üdvözli az elmúlt évek legnagyobb számú gyógyszer-befogadásáról szóló döntést, és bízik benne, hogy a készítmények a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően minél hamarabb eljutnak a betegekhez. Annak érdekében, hogy a jövőben a magyar betegek ne várjanak ilyen sokat az új készítmények befogadására, az AIPM további szakmai javaslatokkal fordul a kormányhoz.Az emberi erőforrások miniszterének rendeletéből kiderül, hogy a kormány hosszas előkészítést követően végül 29 új készítmény, illetve indikáció társadalombiztosítási támogatásáról döntött. Dr. Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója üdvözölte a döntést, hiszen az régen nem látott széles körben teszi elérhetővé az új és korszerű terápiákat a magyar betegek számára.Ehhez azonban még az is szükséges, hogy a közbeszerzésköteles készítmények esetén az erre irányuló eljárások is gyorsan kiírásra kerüljenek, mert ennek hiányában tovább csúszik a készítmények hozzáférhetősége.A támogatásba most hivatalosan is befogadott készítmények számos onkológiai, haematológiai kórképet, a bélrendszer gyulladásos megbetegedéseit és egyéb más terápiás területet fednek le, és több ezer beteg gyógyulását, életkilátásainak javítását segíthetik.