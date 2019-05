A világon szinte egyedülálló műtétet hajtottak végre Budapesten

Hasonló innovatív eljárások bemutatásáról is szó lesz az idei Private Health Forum 2019 rendezvényen. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Az eljárás a robotsebészet előfutárának tekinthető.

A műtét valódi mérföldkőnek tekinthető, mivel jelenleg világszerte csupán néhány helyen alkalmazzák rutinszerűen ezen műtéti típust, így hazánk élen jár a minimálisan invazív gerincsebészeti technika alkalmazásában.

Az érintett két beteg nehezen tűrhető gerincfájdalomtól szenvedett, és a két csatornás endoszkópos gerincsebészeti módszerrel az ő problémájukat is sikerült kezelni - olvasható az OKITI tájékoztatójában . Ezzel a technikával az elhasználódásos (degeneratív) gerincbetegségek (porckorongsérvek, gerinccsatorna szűkületek és csigolya elcsúszások ) széles köre gyógyítható.A "biportális endoszkópos gerincsebészeti módszer" két kisméretű metszésből biztonságosan elvégezhető, a betegek gyógyulása gyorsabb és esztétikailag is kedvezőbb a végeredmény. Az első két műtétet Prof. Dr. Banczerowski Péter vezetésével Dr. Padányi Csaba és Dr. Czigléczki Gábor alkotta orvoscsoport végezte. Az idegsebészekből álló orvoscsoport egy korábbi, dél-koreai tanulmányúton sajátította el a fejlett biportális endoszkópos gerincsebészeti módszert.A speciális módszer sokkal rövidebb, 1-2 napos kórházi tartózkodást tesz lehetővé, hiszen a műtét során nem történik szövetroncsolás, izomleválasztás, valamint esztétikailag is sokkal előnyösebb, mert a gerinc mentén csupán két 10-15 mm-es, gyorsan gyógyuló seb utal a műtétre.Az orvoscsoport az első két beavatkozás egyhetes kontroll vizsgálata, külföldi társintézményeink tapasztalata, valamint a nemzetközi szakirodalmi adatok alapján úgy véli:A világszínvonalú eszköz beszerzése és a beavatkozás az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet és a Dr. Rose Magánkórház együttműködéseként valósulhatott meg.